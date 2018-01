Martha Figueroa no perdona a Pati Chapoy por despedirla de ‘Ventaneando’

La presentadora de "Hoy" habla sobre el reencuentro entre Chapoy y Pepillo Origel

Martha Figueroa platicó sobre sus sentimientos hacia la conductora de TV Azteca, Pati Chapoy, a la cual no perdona por sus acciones y cuenta que definitivamente no regresaría al programa “Ventaneando” ni por todo el dinero del mundo.

La conductora cuenta sobre las dificultades que la orillaron a salir del famoso programa, además de otorgarnos su opinión con respecto a la reciente visita que realizó Pepillo Origel al vespertino.

“Me acuerdo que en 1997, luego de que Pepillo Origel llegó a la mesa de ‘Ventaneando’ y Pati Chapoy le dijo: ‘tú que haces aquí’ y la respuesta de él fue: ‘vengo a trabajar’, ella le dijo tajantemente: ‘no, tú estás despedido’. En ese momento Pepillo dejó todos los instrumentos de comunicación que le habían equipado. Yo, Carmen Armendáriz y Pedro Sola lloramos de la situación tan drástica que estábamos viviendo”, dijo la periodista a Diario Basta, quien desde entonces ha llevado una amistad muy estrecha con el conductor.

¿Cómo ves la visita de Pepillo a Pati Chapoy?

MF: Cada quién tiene en sus corazones la bondad y Pepillo desde hace muchos años ha sido amigo de Pati Chapoy y esta reconciliación para mí merece respeto y sí este es el gusto de mi amigo, que bueno que sea feliz.

¿Y tú te reconciliarías con Pati Chapoy?

MF: De ninguna manera, cuando ella diga la verdad por la cual me corrió, entonces sí, respetaré cualquier posibilidad que se presente. Pero mientras tanto de ninguna manera.

¿Por qué te despidieron?

MF: Todavía no sé la causa, pero públicamente argumentaron una mentira. Pati dijo que yo estaba haciendo programas para José Ramón Fernández y David Faitelson… Y eso es falso. Yo fui a TV Azteca para cubrir el Mundial de Francia 1998, que por cierto fue bien recibido el trabajo que hice en esa justa deportiva.

¿Piensas que fue por envidia?

MF: No lo sé, nunca supe, pero la forma en que me han tratado desde que salí de “Ventaneando” y recientemente, es recurrente e intolerable.

¿Perdonarías?

MF: No, salvo que me dieran una explicación amplia, del mismo tamaño de que como me han tratado.

¿Una disculpa te haría volver ahora que no hay contratos de exclusividad?

MF: Efectivamente los contratos de exclusividad nos permiten trabajar en donde nos llamen y por lo tanto existe la libertad de poder ir a dónde me llamen. Yo no volvería a “Ventaneando”, ni porque me dieran el sueldo de Pati Chapoy.