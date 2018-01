Niurka Marcos revela existencia de ‘prosticatálogo’ en Televisa, Univision y Telemundo

La estrella de "Rica Famosa Latina" soltó su verdad sobre lo expuesto por Kate del Castillo

Niurka Marcos confirmó la existencia de un “prosticatálogo” en donde ofrecen a las actrices al mejor postor.

Fue mediante un audio publicado por el medio LMShow en donde se escucha a la cubana hablar sobre lo que muchas actrices hacen para conseguir un papel.

Pero dijo que no sólo en Televisa tienen esa práctica, como lo reveló Kate del Castillo en su documental de Netflix “El Día que Conocí al Chapo”, sino que en otras televisoras también lo hacen y algunas empresas de Estados Unidos.

“Catálogo no hay en Televisa nada más, hay en todas las televisoras, ¿quieren que las mencione? Telemundo, Univisión, TV Azteca. Para que nos hacemos pendejos. Hay en todos lados, hay en todas las televisoras, en todas” aseguró la vedette.

Más que un catálogo, Marcos dijo que es un intercambio obligado, que la que quiere protagónico se atiene a las consecuencias.

“Tú dispones si lo intercambias por un protagónico o no, a cambio de dar la col… o una mama… eso obtienen“, agregó.

Y aunque muchos han hablado mal de ella, “La Emperadora” afirmó que ella estuvo con Juan Osorio por amor.

“Yo di mis nalgas por amor, yo no sé ponerle precio a mi colita, o sea, no soy put… Para empezar mi cola no tiene precio. Por último es importante que te diga que yo era la señora de Osorio, o sea hello, todos tuvieron que aguantarse, retirarse y masturbarse porque esta cola nadie más la conoció“, finalizó.