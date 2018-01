Primer Mustang Bullitt 2019 se subastó en $300000

[caption id="attachment_91736" align="alignnone" width="820"] Primer Mustang Bullitt 2019[/caption] El Primer Mustang Bullitt 2019 que recién fue presentado en el Auto Show de Detroit la semana pasada fue vendido en la subasta de Barret-Jackson, logrando la nada despreciable cantidad de $300,000. Como ya…

El Primer Mustang Bullitt 2019 que recién fue presentado en el Auto Show de Detroit la semana pasada fue vendido en la subasta de Barret-Jackson, logrando la nada despreciable cantidad de $300,000.

Como ya es una costumbre con los Mustang de edición especial creados por Ford, las ganancias obtenidas con la venta del primer Mustang Bullit se destinarán a una causa de beneficencia, en este caso a Boys Republic, una escuela privada para varones con problemas a la que McQueen asistió y de la que fue presidente honorario de 1966 a 1975.

Aunque por el momento no se conoce el precio final del Mustang Bullitt 2019, es un hecho que costará mucho menos que los $300,000 obtenidos por el primer modelo construido.

Demás está decir que desde su presentación la semana pasada, el Mustang Bullitt 2019 despertó muchos sentimientos entre los fans del legendario muscle car, especialmente de aquellos que se sienten atraídos por el fastback 68 conducido por Steve McQueen.

El primer Mustang Bullitt 2019 desató una ola de admiración

De hecho, la presentación del primer Mustang Bullit en Detroit se vio acompañada de fotos y videos del Mustang Bullitt original que fue encontrado y restaurado, así como de la presentación de un singular video donde vemos a Molly McQueen, nieta del legendario actor, estelarizar una curiosa persecución en el interior de un estacionamiento teniendo como rimuy similar a la de la película.

Además, Ford anuncio el lanzamiento de Little Pieces: The Untold Story of the Bullitt Mustang, un documental que narra la historia de este famoso modelo y que será, en definitiva un video obligado para todos los fans del Mustang Bullit.

Como se recordará, el Ford Mustang Bullitt 2019 está ataviado con el mismo color Dark Highland Green del auto de la película, asimismo, cuenta con rines de 19 pulgadas, exclusivos de esta versión, sistema de escape con válvula activa y salidas en color NitroPlate Black.

A nivel mecánico, este Stang cuenta con un motor V8 de 5.0 litros, que proviene del Mustang GT pero que en este caso presume un sistema de inyección heredado del Shelby GT350 y nuevo cuerpo de aceleración que le permiten desarrollar una potencia de 475 caballos de fuerza y 420 lb-ft de torsión.