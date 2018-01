Reciente mensaje en Facebook de “El Pirata de Culiacán” pide perdón a seguidores

La pesquisa del caso parece estar paralizada

A más de un mes del asesinato a quemarropa del mexicano Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como “El Pirata de Culiacán”, no han habido arrestos relacionados con el caso.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco tampoco ha informado sobre algún avance en la pesquisa.

Las autoridades investigan un video en el que Laguna Rosales amenazaba al llamado líder del cartel Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho).

Intercambios en redes apuntan a que estao habría sido lo que detonó el asesinato.

Pero sobre esto tampoco los investigadores han abundado.

El bloguero de 17 años, originario de Sinaloa, murió la la noche del 18 de diciembre en el bar “Menta2 Cántaros” en Tlaquepaque, Jalisco, tras ser acribillado por un grupo de pistoleros que fueron directamente a la mesa donde éste se encontraba con amigos.

Mientras la dudas sobre si el caso será esclarecido continúan en un país marcado por la impunidad, la cuenta de Facebook del occiso, identificada como la oficial, se ha actualizado desde finales de diciembre con varias publicaciones con fotos y mensajes símbólicos en recordación del sinaloense.

En el más reciente, del 22 de enero, los administradores piden perdón en nombre del bloguero, popular por sus videos y fotos borracho, y rodeado de mujeres y autos de lujo.

La imagen que acompaña el “post” muestra a Laguna Rosales luego de una entrevista con Pepe Garza.

“Siempre los buenos amigos me dieron buenos consejos no se que me pasó yo simplemente entretenía a la gente para hacerlos reír con mis ocurrencias y desde el cielo pido perdón a todos aquellos que algún día ofendí Saludos a todos allá en la tierra nunca se olviden de mi Los Amo mis queridos Fans 😭 ⚰️ 🖤 ✝️ 💔 😭#pepegarza”, lee el mensaje.

Aquí la entrevista completa con el músico, y programador radial:

Otras publicaciones compartidas en la cuenta: