Entrevista con Andrés Cantor: Rusia 2018, el parteaguas de 1994 y su obsesión por el fútbol

El legendario cronista ya afila los colmillos para volver a narrar una Copa del Mundo mientras cumple 30 años de gritar gol en la televisión

¿Quién es Andrés Cantor? La respuesta es sencilla: es el más distinguido cronista de fútbol que ha habido en los Estados Unidos, incluso rompiendo la barrera del idioma para también ser celebrado por el público angloparlante.

Pero hay otra respuesta que ayuda a descubrir el retrato verdadero de este hombre famoso por su grito de “¡Gooooooooooooaaal!”.

Cuando volaba desde Miami, donde radica, con destino a Los Ángeles, Cantor no se sentó a mirar ninguna película nominada al Oscar ni tampoco una serie de televisión. Su elección de entretenimiento en el largo vuelo fue “El Fútbol o yo”. Sí, una película de fútbol.

“La persona al lado mío debió pensar que yo estaba loco de remate”, relata Cantor, de 55 años de edad. “‘El Fútbol o yo’ es la historia de un tipo tan obsesivo con el fútbol, como yo, que se ve cinco o seis partidos por día, y obviamente la mujer en algún momento le dice: ‘El fútbol o yo’. Siempre que hay que ir al cine, o que hay que ver algún programa, siempre a la misma hora, indefectiblemente, siempre hay un partido”.

Por supuesto, muchos aficionados se identificarán con el narrador principal de Telemundo, que ya afila el colmillo para la transmisión de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Esta es nuestra charla con Andrés Cantor en la redacción de La Opinión.

¿Cómo encaras otra Copa del Mundo ahora con Telemundo?

Estamos muy entusiasmados en Telemundo Deportes de poder transmitir nuestra primera Copa del Mundo. Tenemos un equipo con exjugadores como Carlos Hermosillo y Manuel Sol, a los cuales se van a sumar otros como Claudio Borghi, el árbitro Horacio Elizondo; Rolando Fonseca de Costa Rica, Juan Pablo Ángel de Colombia, “Loco” Abreu de Uruguay y Juan Pablo Sorín de Argentina pero radicado en Brasil, con Miguel Gurwitz, que va a ser nuestro conductor en nuestros estudios en la Plaza Roja. Y Teófilo Cubillas va a estar haciendo los partidos de Perú.

¿Cuántos Mundiales has trabajado?

Ya en 1982 estuve colaborando con la revista El Gráfico. En el ’86 fue mi primera cobertura para El Gráfico y la revista Somos de Argentina, y ya en el ’90 la primera cobertura para la SIN (Spanish International Network), que luego fue Univision. Ahí hice los Mundiales de ’90, ’94 y ’98. Los de 2002, 2006 y 2010 para Fútbol de Primera, mi empresa de radio, y ahora este otra vez en la tele.

¿En qué sabe diferente este camino mundialista a los demás?

La edad seguramente (risas)… Poder capitalizar la experiencia que te dejan ocho o nueve Mundiales, pero indudablemente este reto de volver a narrar un Mundial por televisión es muy lindo, se va cerrando el círculo de mi carrera que empezó hace ya casi 30 años, que tomó un antes y un después con lo que pasó con mi trabajo en 1994. Los Mundiales en radio todos han sido muy lindos y ahora poder volver a hacerlos en la tele. Y hacerlo en una casa a la cual aprecio tanto, donde llevo ya casi 18 años, va a ser uno de los momentos más recordados de mi carrera.

El impacto de tus narraciones en 1994 y 1998 fue tremendo. ¿Es eso lo que piensas que te ha marcado más en tu trayectoria?

Sin lugar a dudas. Para mí hubo siempre un antes y un después de 1994, sobre todo, por la trascendencia que tuvo ese Mundial al jugarse aquí en los Estados Unidos. Siempre dije, sin embargo, que tuve la fortuna de estar en el lugar preciso en el momento indicado. No inventé absolutamente nada de lo que se hacía antes ni de lo que se sigue haciendo ahora. Tuve la fortuna de que mi trabajo fue aceptado sobre todo por la pasión con la que uno vive el fútbol. Intento lograr que el televidente sienta la misma pasión y la misma adrenalina que siente uno al narrar y creo que eso fue un poco lo que catapultó mi trabajo, no sólo con la audiencia hispanoparlante, sino la angloparlante, que se dieron cuenta que había una manera distinta de ver el fútbol. Hoy me pasó con el conductor del coche, que era de Armenia, y estaba enloquecido por el fútbol y la pasión que le pone uno.

¿Qué es lo que no puedes esperar para ver en Rusia 2018?

Cómo juegan los mejores jugadores del mundo y cómo juegan sus selecciones. Creo que hay cuatro o cinco selecciones que están jugando muy bien. Brasil está jugando como nunca…

¿Cómo nunca?

Creo que como nunca. Esta selección defiende bien, ataca bien. Ha demostrado en la eliminatoria sudamericana, que es una de las más complicadas del mundo, que es prácticamente imbatible. Tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas. Brasil siempre está para salir campeón. Si se despiertan bien las siete veces que se tienen que despertar bien, todos los demás equipos jugarán por el segundo puesto en Rusia. Brasil ha hecho una metamorfosis sumamente interesante porque en definitiva son prácticamente los mismos jugadores que tuvo Dunga, que los dejó al borde del abismo. Los agarró Tite y los ha potenciado y les ha sacado el mejor fútbol. Hace rato que no veo a Brasil jugar tan bien. Meten miedo.

No soy muy optimista de México esta vez. ¿Le ves alguna posibilidad al Tri de avanzar?

Comparto tu opinión de esta selección. Yo creo que ahí la culpa recae en la poca consistencia que tuvo el equipo que debería uno recitar de memoria y que debería ser el equipo base. O sea, con Herrera sabíamos quiénes jugaban; con La Volpe sabíamos quiénes jugaban. Acá, más o menos tenemos una idea con Osorio… Yo te puedo dar nombres del primer partido, pero después ya no te puedo seguir dando nombres del segundo partido porque este hombre cambia mucho. Yo creo que México tiene la final no en el quinto partido ni el 15 de julio; la final de México es el debut en Moscú contra Alemania… No es lo mismo hacer un gran partido contra Alemania y perder 1-0, apretado, y después llegar contra Corea medianamente fortalecido, a que te pinten la cara como en Confederaciones. México se merece el quinto partido, ha tenido mucha mala suerte. México se merece más que el quinto partido. Es un país de buen fútbol, de buenos jugadores. Ojalá que le vaya bien.

¿Quién llega más lejos, Colombia o Perú?

Creo que Colombia tiene un grupo accesible (Polonia, Senegal y Japón) y luego cruces más benévolos. Perú me gusta como terminó la eliminatoria. Pero Colombia tiene un grupo me parece más accesible sabiendo que en el Mundial tanto el ‘grupo de la muerte’ no termina siéndolo como los grupos más fáciles terminan siendo los más difíciles. Hay tantos factores que influyen, pero creo que Colombia es probable que llegue un pasito más allá que Perú.

¿Cómo te sientes cuando vienes a Los Ángeles?

Ufff… Me trae muchísima nostalgia. Vengo muy seguido, es como que me fui, pero no del todo. Me impresiona lo rápido que ha cambiado. Yo fui a la escuela muy cerquita, a USC. Me trae muchos recuerdos; caminar, manejar por todos los barrios. Pero nada, cuando yo viví aquí tenía mi lugar dónde comprar las empanadas argentinas, las pupusas salvadoreñas, dónde comprar el pan; venía al downtown a comprar el diario Esto cuando llegaba los lunes ahí de las 2 de la tarde en un vuelo de Aeroméxico. No existía Internet. Obviamente, La Opinión era de cabecera fija en mi época cuando escribían Rigo Cervantez, Fernando Páramo, la gente que hizo grande a este periódico.

¿A qué cronista te gusta escuchar?

Creo que hay muy buenos, cada uno tiene su propio estilo. Yo disfruto de muchos, de Fernando Palomo, Luis Omar Tapia, Pablo Ramírez. No voy a hablar de los nuestros de Telemundo porque para mí son los mejores. Hay muy buenos colegas, cada uno con su propio estilo, lo cual no los hace ni mejor ni peor que uno. Yo crecí escuchando en la radio en Argentina -prácticamente no había televisión- a José María Muñoz. Fue un referente de la narración hispanoparlante de Latinoamérica, le decían “El Gordo” Muñoz. Y luego aquí encontré a Chick Hearn, de los Lakers. Me encantaba su estilo en inglés, me parecía lo más parecido a un narrador de fútbol hispano, con la chispa, con sus frases.

¿Te gusta la MLS?

No he visto muchos partidos de la MLS…No hay sentido de pertenencia. Yo vivo en Miami, no tengo equipo, me da lo mismo si gana el Galaxy o si ganan los Rapids de Colorado o Kansas City. Me cuesta ver. La liga, institucionalmente, ha crecido mucho, ha hecho cosas muy importantes, pero creo que el nivel futbolístico todavía deja bastante que desear. El hecho de que se siga expandiendo supongo que es bueno, pero los equipos deben en algún momento dar un salto de calidad.

¿Está causando el negocio del fútbol ya demasiados estragos al deporte del fútbol?

Están matando la gallina de los huevos de oro. Esto que está pasando en Europa no le hace bien al fútbol, que las cuatro ligas principales europeas estén terminadas en enero; el City lleva 12 puntos (de ventaja), Barcelona lleva 11, Bayern Múnich 12 ó 13; la única más reñida, Juve y Nápoli en Italia… Y luego esta dinámica de mercados, porque Virgil van Dijk, el zaguero holandés que pasó del Southampton al Liverpool, no vale 100 millones de dólares… Y que llegue un equipo-Estado de Qatar con el PSG y pague la cláusula de rescisión de 222 millones de un jugador, y que, por la desesperación, Barcelona vaya y pague 160 millones por Coutinho. Y que a Messi le pongan una cláusula de rescisión de 800 millones que el día de mañana se despierte el jeque y total, si agrega al petróleo 10 dólares más por barril y ¡pum!, 800 millones y vámonos. No es divertido.

¿De qué te sientes más orgulloso?

Sobre todo de haberme sostenido al frente de las dos cadenas más importantes de la televisión hispana por tanto tiempo, quiero pensar que mucho tiene que ver la aceptación del público. Si el público no hubiese aceptado mi trabajo, no me hubieran dado chamba tanto tiempo, y eso me enorgullece, haber entrado en la casa de tanta gente durante tanto tiempo y ser aceptado por lo general.