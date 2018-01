Donald Trump en Davos: “Ya no vamos a cerrar los ojos al comercio depredador”

El presidente de EEUU dijo que Washington no va a tolerar un intercambio comercial injusto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un feroz ataque en contra del comercio “depredador” y le advirtió a los asistentes al Foro Económico Mundial (FEM) de Davos que Washington no va a tolerar un intercambio comercial injusto.

“Ya no vamos a cerrar los ojos a las prácticas depredadoras del comercio”, aseguró Trump este viernes en la primera intervención de un presidente estadounidense en el Foro Económico Mundial en 18 años.

La expectativa para su discurso era tan alta que incluso influyentes políticos y empresarios estuvieron dispuestos a invertir hasta una hora de su tiempo para conseguir lugar entre el público, informó una de las enviadas de la BBC al foro, Katie Hope.

Pese a ello, ciertos fragmentos de su discurso causaron abucheos entre los espectadores.

“El discurso no está cayendo bien. Creo que alguna gente esperaba un tono algo más conciliador“, opinó Hope al escuchar el descontento.

Estas son las cuatro frases más destacadas del discurso de Trump en Davos.

1. “‘EE.UU. primero’ no significa EE.UU. solo”

“EE.UU. está abierto a hacer negocios”, dijo Trump a los líderes financieros mundiales que asistieron al evento.

El mandatario también aseguró que siempre va dar prioridad a su país en materia comercial, pero también aseguró que su famosa frase electoral “‘EE.UU. primero‘ no significa EE.UU. solo”.

No obstante, la política de “EE.UU. primero” impulsada por Trump parece estar en contradicción con los objetivos de la conferencia de promover la globalización y la cooperación.

El republicano incluso dijo que está dispuesto a reconsiderar la retirada del país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), “si nos sirve a todos”.

“Apoyamos el libre comercio, pero debe ser justo y debe ser recíproco”, afirmó.

2. “No podemos tener prosperidad sin seguridad”

“Estamos haciendo inversiones históricas en el ejército estadounidense porque no podemos tener prosperidad sin seguridad”, afirmó el mandatario.

Pero no solo habló del poderío militar de su país.

“Para que el mundo esté más seguro frente a los regímenes corruptos, el terrorismo y los poderes revisionistas, pedimos a nuestros amigos y aliados que inviertan en sus propias defensas y cumplan con sus obligaciones financieras“, dijo.

Si bien no citó a nadie en concreto, los corresponsales de la BBC lo interpretaron como una crítica a la OTAN, organización internacional que EE.UU. integra y a la cual Trump llamó de “obsoleta” y criticó en varias oportunidades.

3. “Siempre fui bueno haciendo dinero”

Klaus Schwab, director y fundador del FEM, preguntó a Trump: “¿Qué experiencia de su pasado le fue más útil para prepararse como presidente?”.

El mandatario respondió: “Ser un gran empresario fue una gran experiencia para mí”.

Y agregó: “Siempre fui bueno para hacer dinero”.

4. “Cuán repugnante, cruel y despiadada puede ser la prensa”

No todo fueron aplausos en el discurso de Trump en Davos. El público abucheó al presidente tras hacer un ataque directo a los medios.

“Como hombre de negocios, la prensa siempre me trató muy bien (…) y no fue hasta que me convertí en político que me di cuenta cuán repugnante, cruel y despiadada puede ser la prensa mentirosa“.

Lejos de ser un ataque aislado, Trump suele acusar a ciertos medios de publicar “fake news” (noticias falsas).

Hasta creó los Fake News Awards 2017, un controvertido galardón cuyos ganadores fueron anunciados la semana pasada y donde señaló los medios estadounidenses que considera “más deshonestos, corruptos y/o distorsionados en su cobertura política” de su presidencia.