El género y el acoso cibernético

Nuevo estudio señala que los hombres y mujeres ven y experimentan este tipo de hostigamiento de manera diferente

La invención del internet, las redes sociales, las aplicaciones y los dispositivos digitales ha servido para mantener conectadas a las personas a cualquier hora del día rompiendo la barrera de la distancia; sin embargo, se ha convertido a la vez en una potencial herramienta para el “cyberbullying” (acoso cibernético), que afecta emocionalmente a niños y adultos.

Y es que de acuerdo con una reciente encuesta conducida por el Centro de Investigación Pew, en general, el 41% de los estadounidenses ha sufrido acoso en línea— ya sea de tipo de insultos ofensivos, amenazas, hacer pasar vergüenza de forma intencional, acoso sexual u hostigamiento— durante un período prolongado de tiempo.

Cómo se ve y experimenta difiere según el sexo

El análisis de los datos recopilados por la más reciente encuesta “Online Harassment 2017” del Pew encontró que tanto hombres como mujeres son víctimas de este tipo de acoso, pero la forma de experimentarlo y verlo difiere según el sexo.

Por ejemplo, mientras que los hombres son más propensos a experimentar cualquier forma de acoso cibernético, el impacto emocional de este tipo de hostigamiento tiende a sentirse mucho más agudo entre las mujeres.

De acuerdo con los datos, el 35% de las mujeres encuestadas que experimentó alguna forma de acoso en línea calificó el incidente vivido con palabras como “extremadamente” o “muy” molesto. Esta cifra duplicó la proporción de molestia entre los hombres que igualmente fueron hostigados por este medio (16%).

Pew encontró una proporción similar en la encuesta que efectúo en 2014 sobre este tema. En ese entonces, el 38% de las mujeres y el 17% de los hombres acosados en línea sintieron un nivel de molestia y angustia a causa del hostigamiento.

En la actual encuesta, también se encontró una diferencia entre ambos géneros ante el ver el acoso en línea como un problema público. Siete de cada diez mujeres (70%) consideraron el acoso en línea como un problema importante, en comparación con el 54% de los hombres.

Las mujeres jóvenes (entre 18 y 29 años) estuvieron de acuerdo con la premisa: más de ocho de cada diez (83%) dijeron que es un problema importante, mientras que solo el 55% de los hombres en el mismo grupo de edad consideró lo mismo.

Las mujeres también fueron mucho más propensas que sus homólogos a decir que las personas deberían sentirse seguras y bienvenidas en los sitios en línea (63% a 43%), mientras que los hombres estuvieron más propensos a decir que es importante que las personas puedan expresarse con libertad en línea (56% a 36%).

De manera similar, la mitad de las mujeres dijo que el contenido ofensivo en línea se excusa con demasiada frecuencia como poco importante, mientras que el 64% de los hombres y el 73% de entre las edades de 18 a 29 dijeron que muchas personas toman este tipo de contenido demasiado en serio.

Prevención y manejo del acoso en línea

La opinión y visión de los hombres y las mujeres también se comportó de diferente manera en cuanto al tema de cómo prevenir y manejar el acoso en línea.

Los del sexo masculino estuvieron más propensos a creer que las políticas y herramientas mejoradas de las compañías en línea son el enfoque más efectivo para abordar este tipo de acoso (39% vs. 31%), mientras que las del sexo femenino dijeron que la solución estaba en unas leyes más fuertes (36% vs. 24%). Además, las féminas estuvieron más propensas a decir que las fuerzas de seguridad actualmente no toman los incidentes de acoso en línea con la suficiente seriedad (46% contra 39%).

También se encontró estas diferencias en cuanto a los tipos de experiencias que tanto los hombres como las mujeres han tenido frente al acoso en línea: