Aumentan deportaciones de defensores de inmigrantes

Opositores a las políticas del presidente Trump están siendo detenidos

La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y su oficina de Nueva York (NYCLU) denunciaron una oleada de deportaciones de activistas que defienden a inmigrantes y critican las actuales políticas federales, como ya incluso lo había hecho notar este diario.

En un comunicado, firmado por Donna Lieberman, de NYCLU, destacó que las deportaciones recientes de activistas se ha concentrado en quienes se atreven a expresar su rechazo contra la agenda de deportación de la administración del presidente Donald Trump.

Ambas organizaciones anunciaron que presentaron una moción en la corte a favor de uno de estos activistas detenidos y en proceso de deportación, el director de la Coalición Nuevo Santuario, Ravi Ragbir, arrestado a principios de este mes durante un cita en la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

“El arresto de Ravi es parte de un patrón perturbador”, consideró Lieberman.

Añadió que los arrestos se han concentrado en personas que han cooperado con ICE durante años, y que ahora enfrentan el riesgo de ser encarcelados repentinamente, sin ningún motivo y sin debido proceso.

Además de Ragbir, fue detenido Jean Montrevil, miembro fundador de la Coalición Nuevo Santuario.

También se ha notificado la detención de una reconocida activista por los derechos de los migrantes en el estado de Washington, aunado a que un inmigrante indocumentado que habló con un periódico sobre la detención de su novia fue arrestado de inmediato en el estado de Misisipi.

Eso aunado a que el esposo de una mujer peruana indocumentada que hizo público su decisión de tomar santuario en una iglesia de Denver fue detenido.

Asimismo, un activista del grupo humanitario Arizona No More Deaths (No más muertes en Arizona) fue arrestado después de que la organización hiciera público un video que revelaba que los agentes de la Patrulla Fronteriza destruyeron comida y agua que el grupo dejó a personas que cruzaban el desierto.

“ICE está involucrado en una campaña de intimidación y miedo”, apuntó Judy Rabinovitz, subdirectora del proyecto de derechos de los inmigrantes de ACLU.

Este diario publicó que la organización “Democracia Ahora”, reportó el caso de Maru Mora Villalpando, una activista que ha vivido en el país durante 25 años y, afirma, nunca ha tenido ningún tipo de contacto con los agentes migratorios, pero en diciembre pasado recibió una carta para presentarse en las oficinas de ICE.

“Recibí una carta certificada por correo a mi casa, que se llama “Notice to Appear”, incluye mi nombre y el hecho de que dejé vencer una visa durante mi última entrada a los Estados Unidos en 1996″, expresó Mora Villalpando a Amy Goodman, quien realizó una serie “Democracia Ahora” con varios temas migratorios. “Dice que están comenzando procedimientos de deportación en mi contra. La parte inusual de la carta es que no tiene fecha para una audiencia, y sólo el hecho de que llegue a mi casa. No tengo ninguna cuenta a mi nombre. Nunca he tenido interacciones con ICE que pudieran conducir a mi proceso de deportación. Nunca tuve ninguna interacción con la policía que luego involucraría a ICE. Entonces, en conjunto, es muy extraño”.