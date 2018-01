La inspiración detrás del vigésimo Grand Slam de Roger Federer

El 'hambre de tenis' sigue insaciable en el suizo y sólo hay una persona que podría hacer que dejara las canchas

MELBORUNE, Australia – El suizo Roger Federer, tras ganar el sexto Abierto de Australia y el Grand Slam 20 de su carrera, aseguró que si su esposa Mirka Vavrinec le pide dejar el tenis, lo hará.

“Si mi esposa me dice que pare, lo dejo ya sin ningún problema. (Ella) es mi mayor apoyo. Es por ella que sigo, si no haría tiempo que hubiera dejado de ser tenista. Nadie me respalda como ella y hace un gran trabajo con los niños. La vida sería muy diferente sin ella“, afirmó Federer.

Roger y Mirka se casaron en 2009, año en que fueron padres por primera vez. El 23 de julio llegaron las mellizas Myla y Charlene. El 6 de mayo de 2014, los gemelos Leo y Lenny.

Con 36 años, Federer disfruta cada torneo.

“No sé cuánto durará esto, porque hace un tiempo no hubiera podido imaginar que ganaría tres torneos de Grand Slam más en el período de un año.

“Será importante mantener este hambre de tenis, fijar bien los objetivos porque creo que aún quedan grandes momentos por delante”.

“No juego muchos torneos, me divierto en los entrenamientos, la gente que me rodea es magnífica, mi familia va conmigo y no me importan los viajes. Ni idea de cuánto durará, pero es increíble, por encima de lo que pudiera imaginar. Un cuento de hadas que continúa”.