Video: Hillary Clinton ridiculiza a Trump ante el mundo entero durante premios Grammy

No fue un buen día para la imagen del presidente Donald Trump. Este domingo en plena transmisión de los Premios Grammy varias figuras del mundo de la música junto a Hillary Clinton afilaron puntería para ridiculizar al presidente.

En lo que simulaba una audición para narrar el polémico libro de Michael Wolff “Fuego y Furia: Dentro de la Blanca Casa de Donald Trump”, la ex candidata demócrata se tomó la pantalla para leer un aparte del libro.

“Como tiene un miedo a ser envenenado desde hace mucho tiempo – es la razón por la que le gusta comer en McDonalds” dice Clinton en el aparte televisivo que apareció durante la 60 edición de los premios Grammy realizado en Nueva York.

Después de su lectura, el anfitrión Grammys James Corden entró en la escena, exclamando: “Eso es todo – esa es la que”

On the hunt for a GRAMMY Award of his own, James Corden auditions celebrities for the spoken word version of Michael Wolff’s “Fire and Fury.” pic.twitter.com/SjTobAbv2N

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) 29 de enero de 2018