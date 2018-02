Agentes migratorios se meten a trenes Amtrak en busca de indocumentados

Pasajero graba intervención de oficiales de la Patrulla Fronteriza al norte de Nueva York

Agentes de la Patrulla Fronteriza ingresaron el jueves pasado a un tren Amtrak con destino a Niagara Falls y le preguntaron a, al menos, cuatro pasajeros si eran ciudadanos estadounidenses.

El tren había hecho una parada en Syracuse, a cien millas de la frontera, para recoger a pasajeros, segun informaron medios esta semana.

“El primer oficial entró al vehículo y dijo algo como: ‘oye, ¿eres ciudadano estadounidense?’”, relató a NBC 10, Corey El, que partió de la ciudad de Nueva York para encontrarse con unos amigos.

A pesar de sorprenderse por el cuestionamiento, contestó en la afirmativa.

“A medida que se retiraba, yo dije: ‘yo siento que esto que están haciendo no es legal’, pero ellos solo me miraron y me ignoraron”, agregó el testigo.

El joven grabó parte de la intervención con su celular y compartió las imágenes en Facebook.

No es la primera vez que oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ingresan en medios de transporte que viajan por vía interestatal.

Este tipo de acciones por parte de miembros de la CBP cada vez son más comunes. A finales de diciembre, portavoces de organizaciones en defensa de los inmigrantes en Florida denunciaron que patrulleros siguieron el mismo procedimiento cuando se metieron a una autobús de Greyhound que hizo una parada en Fort Lauderdale. Como resultado de la intervención, arrestaron a una abuela con visa vencida de turista que había llegado al país a ver a su nieta.

Aunque la Cuarta Enmienda de la Constitución protege a los estadounidenses de las detenciones y búsquedas arbitrarias, la citada oficina de Inmigración federal argumentó que la disposición varía dependiendo de cuán cerca o lejos se está de la frontera.

“ A pesar que la mayoría de los trabajos de la Patrulla Fronteriza se realizan en el área inmediata a la frontera, agentes tienen amplia aplicación de la ley, incluyendo la autoridad de cuestionar a individuos, hacer arrestos y considerar evidencia. La ley 287 de Nacionalidad e Inmigración y la 8 USC 1357 establecen que oficiales migratorios, sin una orden judicial, pueden en una distancia razonable de cualquier límite externo de los Estados Unidos, abordar y buscar a indocumentados…”, indicó a la televisora un portavoz de la agencia.