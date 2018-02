Julión Álvarez no puede lanzar disco por situación legal

El intérprete también ha cancelado conciertos fuera de México

Aunque Julión Álvarez no podrá lanzar al mercado el disco que alista en Mazatlán, Sinaloa debido a su situación legal, el chiapaneco dice sentirse afortunado por estar rodeado de colegas que estando en el mejor momento de sus carreras, le compartieron temas inéditos para la producción.

“Tengo rato grabando las nuevas canciones y son inéditos, de compositores como Joss Favela, Edén Muñoz (vocalista de Calibre 50), Alfredo Olivas y otros colegas. A todos ellos les estoy muy agradecido porque estando vigentes y en los mejores puntos de sus carreras, me han dicho: ‘no te vamos a dar temas, te vamos a dar los temas, los mejores'”, platicó Álvarez.

“Me siento afortunado por estar rodeado de gente que no lo deja a uno pese a la situación por la que estamos pasando. El material está casi listo aunque no lo voy a poder sacar por ahora, pero quiero tenerlo a la mano para cuando me digan que está todo arreglado”.

Julión no puede colocar ningún nuevo material en el mercado musical debido a un contrato que firmó en Estados Unidos con la compañía Universal Music, pero por ahora ninguna empresa puede tener relación de trabajo o financiera con él hasta que se resuelva la situación con el país vecino, que lo vinculó en agosto del año pasado con lavado de dinero.

Y aunque no tiene impedido trabajar en otros países a excepción de EU, Julión prefiere seguir girando en su México lindo y querido y retomar las plazas que había descuidado por la cargada agenda de trabajo de los últimos años, como Chapala, donde no se presentaba desde hace un sexenio, pero finalmente regresará este sábado en el marco del Carnaval del Municipio.

“Teníamos gira en Guatemala y Nicaragua, pero las cancelamos. Por decisión propia no salgo del país, no quiero. De las situaciones como se van dando, tratamos de aprovechar y sacar lo mejor que se pueda de chamba, pero aquí mismo en México, donde hemos trabajado la mayor parte del tiempo de todas formas”, relató el cantante, quien lanzó su último material: Ni Diablo Ni Santo, el año pasado. Es el décimo de su trayectoria con su Norteño Banda.

Álvarez puntualizó que a casi 11 años de haber iniciado su carrera con su Norteño Banda, está consciente del esfuerzo que ha hecho junto a sus músicos para lograr los éxitos musicales y taquilleros que ha alcanzado, cosas que tienen mucho más valor para él, que los inconvenientes que ahora enfrenta.