México: Mueren 13 en accidente de helicóptero en misión del terremoto en Oaxaca

Son las únicas muertes reportadas hasta ahora en relación con el terremoto en México

Un helicóptero militar que transportaba a funcionarios del gobierno que evaluaban los daños de un poderoso terremoto se volcó cuando intentaba aterrizar en Oaxaca, en el sur de México, estrellándose contra personas que habían huido de sus hogares y estaban pasando la noche afuera. En el accidente murieron 13 personas, las únicas muertes conocidas hasta ahora relacionadas con el terremoto, y 16 resultaron heridas.

Nadie a bordo del helicóptero, incluido el Secretario del Interior Alfonso Navarrete y el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, resultó gravemente herido.

El presidente de México expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos:

El Secretario @navarreteprida, el Gobernador @alejandromurat y la tripulación se encuentran bien. Lamentablemente, varias personas en tierra perdieron la vida y otras resultaron heridas. Mis condolencias para sus familiares y mis deseos de pronta recuperación a los lesionados. — Enrique Peña Nieto (@EPN) February 17, 2018

Alfonso Navarrete expresó sus condolencias también tras el accidente en su cuenta oficial de Twitter:

Lamento profundamente el fallecimiento de personas que se encontraban en el lugar donde cayó el helicóptero de la @SEDENAmx en el que viajábamos el Gobernador @alejandromurat, colaboradores de la @SEGOB_mx y del Gobierno estatal. Realizábamos un sobrevuelo en #PinotepaNacional. — Alfonso Navarrete (@navarreteprida) February 17, 2018

Jorge Morales, un periodista local que estaba a bordo del helicóptero cuando se estrelló el viernes por la noche, describió momentos angustiosos mientras el piloto perdía el control y el helicóptero intentaba aterrizar en un remolino de polvo en Jamiltepec, una ciudad en el estado de Oaxaca cerca del epicentro del terremoto que golpeó el país el viernes.

Un funcionario del gobierno estatal que no estaba autorizado a citar el nombre dijo a The Associated Press que el helicóptero se estrelló contra un grupo de personas que habían pasado la noche afuera después del terremoto de magnitud 7.2 que azotó la zona. Las réplicas, incluida una de 5,8 de magnitud que ocurrió aproximadamente una hora después de la primera, habían provocado que las personas huyeran de sus hogares por temor a derrumbes.

La fiscalía del estado de Oaxaca dijo en un comunicado que cinco mujeres, cuatro hombres y tres niños murieron en el lugar del accidente y otra persona murió más tarde en un hospital.