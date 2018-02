VIDEO: Michelle Salas revela los pros y contras de ser hija de Luis Miguel

La modelo asegura que ha tenido muchos privilegios en su vida, pero también afirma que es un arma de doble filo

Michelle Salas confesó en un videoblog para una importante revista que es verdad que ser hija de Luis Miguel la ha beneficiado de gozar de varios privilegios, pero también afirmó que serlo, representa un arma de doble filo.

Casi al finalizar el video, en una serie de preguntas enviadas por sus seguidores, una fan le preguntó lo siguiente: “¿Tener un padre famoso te ayudó mucho o poco a estar en donde estás?”.

A lo que Michelle contestó: “Toda mi familia está en este medio del espectáculo, y tener un padre famoso me ha ayudado en muchas cosas. He conocido a mucha gente por medio de él, de mi mamá o de mi abuela, que a lo mejor me han ayudado a que llegar a algo sea más fácil. Pero eso no significa que me lo han regalado, no significa que nunca he trabajado y que no he luchado por realmente quitarme un poco el peso de decir que mi papá es famoso”, aseguró.

Además comentó que ser hija de ‘El Sol’ puede ayudarla o perjudicarla, y eso la hace blanco de comparaciones, aunque ella está consciente de ello.

“Estoy expuesta a que me esté comparando, que me estén criticando, no me puedo quitar el ser hija de él, y me ha costado trabajo para forjar un nombre. Pero estoy muy contenta de poder demostrar quién soy, porque esa parte de la Michelle que ponían, pues no era”, finalizó.

POR: Daniela Zuñiga

Mira el video en el minuto 8:28