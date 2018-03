Torturan y asesinan a otra modelo sudamericana en México

La venezolana Kenny también fue violada, torturada y desfigurada con ácido antes de morir

El viernes 23 de febrero, Kenny, una modelo y escort venezolana, asistió a un festival de música electrónica en el municipio de Ecatepec, Estado de México. No volvió a su casa, reseñó Infobae.

El domingo las autoridades encontraron su cuerpo frente a una escuela en la colonia Jardines de Santa Clara. Había sido violada, torturada y su rostro desfigurado con ácido y cubierto con cinta.

Por el testimonio de sus amigas las autoridades saben que Kenny fue al concierto invitada por un hombre que la contactó por redes sociales y, al parecer, contrató sus servicios de escort.

Desde la noche del viernes perdieron comunicación con ella. No se preocuparon porque pensaron que su celular no tenía señal en el lugar del evento. Pero el sábado comenzaron buscarla, la llamaron y le enviaron mensajes por Whatsapp. Incluso intentaron buscar a la persona que la había invitado a salir. No tuvieron éxito y entonces acudieron a las autoridades para reportar su desaparición.

La mañana del lunes 26 las autoridades hallaron el cuerpo de Kenny, quien ofrecía sus servicios como escort en ZonaDivas.com, la página involucrada en la investigación de otros dos asesinatos de modelos extranjeras que trabajaron allí: Karen, de Argentina, y Génesis Uliannys, de Venezuela.

De acuerdo con información que en su momento filtró un funcionario de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, sus asesinatos estaban enmarcados en una investigación más amplia sobre una red de tráfico de mujeres que opera desde Argentina y tiene su conexión en México.

La indagatoria involucraba a un argentino identificado como “El Caputo”, una familia mexicana de apellidos Santoyo Cervantes y cinco páginas de internet que ya estaban bajo investigación de las autoridades de la capital mexicana.

El funcionario no reveló sus nombres, pero aseguró que ya estaban plenamente identificadas sus direcciones IP de España y otros países de Sudamérica.

A la fecha, no ha habido información respecto del avance de esas indagatorias, y las autoridades de la Ciudad de México han rechazado las solicitudes de entrevista sobre el tema.

A fines de diciembre de 2017, la joven argentina Karen Ailen Grodzinski, de 24 años y modelo de zonadivas.com, fue asesinada en el hotel “Pasadena”, de la Ciudad de México.

Mes y medio antes, el 16 de noviembre, fue localizado en el hotel “Platino” de la capital el cuerpo de Génesis Gibson Jaimes, venezolana de 24 años, también integrada al listado de ese portal con el seudónimo Lateefah Karesh.

Sus asesinatos están impunes.

