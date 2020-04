Florida pide llenar solicitudes de desempleo en papel por saturación de sistema en línea durante la epidemia

El sistema de solicitud de beneficios por desempleo se ha visto sobrepasado por tantas solicitudes que le han llegado al sitio web, lo que ha provocado su caída. Las autoridades dicen que han recibido cerca de 2.1 millones de llamadas de floridanos sin trabajo en las semanas desde que estalló la pandemia de coronavirus el mes pasado.

Ante ello, la senadora estatal por Orlando Linda Stewart reconoce que solicitar asistencia de desempleo ha sido un proceso difícil, con un sistema en línea plagado de problemas tecnológicos.

“El estado ahora ha puesto a disposición de las personas una solicitud impresa que se puede enviar por correo. Nuestra oficina tiene copias de la solicitud que las puede recoger en nuestra puerta (1726 S. Bumby Ave., Orlando) en caso de que los solicitantes no puedan obtener o imprimir una solicitud desde el sitio web del estado”, aseguró la senadora demócrata.

La solicitud tiene 7 páginas y le debe enviar por correo ya que contiene información confidencial. Para las personas que tengan una duda la oficina de Stewart opera de manera remota. Puede comunicarse con esa oficina al 407- 893-2422 si tiene más preguntas o necesita información adicional sobre la Asistencia de Reempleo o cualquier otro problema estatal.

“Este se ha convertido en un momento muy difícil para todos nosotros y esperamos poder brindar asistencia en todo lo que podamos”, dijo Stewart en un comunicado enviado a La Prensa.

Por su lado varios floridanos batallan para poder pagar los gastos más inmediatos como la renta, luz y agua. “Comencé a llenar la solicitud desde el 27 de marzo cuando me avisaron que estaría sin trabajo hasta nuevo aviso y he tratado de entrar a la página, pero se congela y no me deja avanzar”, explicó Efrén Saldívar, empleado de una empresa subcontratista que trabaja para Disney Springs, el centro comercial que cerró a finales de marzo.

Por su parte la senadora estatal del sur de Florida Anette Tadeo lamenta que la solicitud tenga que llenarse en papel. “Qué lástima que en este momento de tecnología tengamos que imprimir y hacerlo a la antigua y enviarlo por correo”, dijo la funcionaria.

Y es que llenar la solicitud en papel no soluciona inmediatamente el problema para quienes perdieron el empleo debido al COVID-19 y las autoridades han dicho que tomará por lo menos dos semanas arreglar el sistema. Los desempleados elegibles podrían recibir hasta $275 semanales y además tienen derecho a recibir una ayuda federal adicional de $600 durante 16 semanas, pero no se sabe cuándo llegará esa ayuda.

El formulario de fondos por desempleo se puede encontrar en la página web: floridajobs.org/Reemployment-Assistance-Service-Center/reemployment-assistance/claimants/request-benefit-payment