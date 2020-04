Trabajadores migrantes continúan su labor en el campo de Florida pero temen al coronavirus

Organizaciones ayudan a estos campesinos con alimentos durante la epidemia

Gran parte de los alimentos que se siguen consumiendo en las mesas de las familias estadounidenses están siendo cosechados por trabajadores latinos. Se estima que más de tres millones de trabajadores agrícolas migrantes y de temporada que se encuentran en Estados Unidos siguen laborando ya que son trabajadores esenciales. Sin embargo, son el segmento más desprotegido en la cadena laboral ya que muchos no cuentan con documentos legales para trabajar en el país.

Además, los trabajadores del campo están temerosos de sufrir la infección del coronavirus porque muchos no cuentan con seguro médico y tienen miedo de buscar ayuda hospitalaria debido a su situación migratoria.

Ante este panorama, la empresaria puertorriqueña Lisandra Román, quien tiene un restaurante en Kissimmee y que en este momento se encuentra cerrado debido a la orden de quedarse en casa, decidió donar alimentos para los campesinos de Plant City y Lakeland en el área de Tampa Bay.

“Yo tengo cerrado mi restaurante y toda la comida que tengo allí la voy a donar”, dijo Román.

Ella trasladó las donaciones a Plant City al sureste de Florida y entregó bolsas de arroz, frijoles y jugos para los niños. Mientras, la profesional venezolana Joussette Calvo donó las tortillas e Isarett Jeffers, directora de la organización Colectivo Árbol, compró bolsas de pan. Hispanic Federation entregó despensas o bolsas con artículos comestibles esenciales. En total fueron 80 familias campesinas beneficiadas con estos alimentos.

“Los campesinos siguen trabajando. Están limpiando el suelo para sembrar el chile y muchos de esos trabajadores son mujeres cabezas de familia con varios hijos y nos les alcanza el dinero para comprar comida”, señaló Jeffers.

Explicó que estos inmigrantes siempre han trabajado con guantes y cubiertos de la cara pero admite que no están exentos de sufrir con el coronavirus y eso los pondría en una situación crítica ya que de por sí sufren de falta de recursos económicos y beneficios sociales.

Durante estas semanas Jeffers ha estado llevando algunos suministros alimenticios e información sobre la epidemia a los inmigrantes y denunció la situación que atraviesan. “Ellos me llamaron y me preguntaron si no tenía algo de comida, ya que si bien están trabajando es con horas reducidas y ese es el único ingreso que tienen muchas de esas familias. Sí se contagian su situación va a empeorar”, dijo la activista comunitaria.

Jeffers está consciente de que los campesinos, la mayoría mexicanos, no recibirán ningún beneficio del gobierno federal. “Por eso estoy pidiendo donaciones. Cualquier cosa ayuda. Ellos [los campesinos] lo reciben todo con agradecimiento y todo lo que recaudemos será para estas personas que no van a recibir ningún tipo de ayuda estatal o federal”, aseguró la activista mexicana.

Si quiere donar alimentos para la organización Colectivo Árbol puede llamar al 407-307-6090.