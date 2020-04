Duelo complicado en el tiempo del COVID-19

El dolor de perder a un ser amado siempre es una experiencia difícil, pero nunca más difícil cuando va unido a una tragedia colectiva. Lo hemos vivido luego de múltiples desastres naturales como los miles que murieron a causa de los estragos del huracán María. La cantidad de muertes causadas por el COVID-19 es mayor que los que murieron en Pearl Harbor o el 11 de septiembre de 2001.

Vemos con gran tristeza la impotencia que sienten los familiares que no pueden cuidar de sus seres amados ni acompañarlos en los últimos momentos de sus vidas. Su dolor es más intenso al imaginar cómo estos se sintieron al morir solos.

Los servicios fúnebres son el medio por el cual los familiares rinden homenaje a sus seres amados muertos y reciben el apoyo de familiares y amigos. Pero esto no es posible para los que han perdido sus familiares a causa del COVID-19 u otras enfermedades en el tiempo del distanciamiento social.

Aquellos que escogieron la cremación para sus seres amados están en espera de que las ciudades o condados les permitan enterrar las cenizas y cuando dan el permiso solo pueden estar presentes 8 personas paradas a 6 pies de cada uno sin poder abrazarse al llorar. Los que escogieron entierro tradicional reportan que los cuerpos están en una nevera en la funeraria y no saben si les van a cobrar por mantenerlos ahí.

Es importante que recordemos que aunque nos exigen distancia social, no debemos distanciarnos emocionalmente. No esperemos que todo esto termine para llamarlos. Hagamos lo posible por conectarnos con estas familias para ofrecer nuestro apoyo y celebrar la vida de los que han muerto. Tendámosles la mano como quisiésemos que no las tendieran a nosotros.