Mi negocio ha cerrado, ¿y ahora qué? Cómo adaptar su negocio en tiempos de Covid-19

Mi nombre es Juliana No y esta es una columna semanal donde hablaremos sobre las formas en que puede adaptar su negocio y su carrera a la nueva situación, tendencias de marketing y herramientas que puede utilizar para su empresa o crecimiento profesional.

Nuestra columna de hoy va dirigida a los dueños de negocios afectados por la cuarentena cuyos ingresos se han visto reducidos o han tenido que cerrar.

Mientras unos negocios cierran temporalmente por no ser “esenciales” y otros se ven obligados a cerrar por no recibir suficientes clientes durante la cuarentena, la pregunta general es ¿y ahora qué?, ¿cómo hago para seguir generando ingresos?, ¿podrá mi negocio sobrevivir?

¿Por qué es importante que el pequeño negocio se adapte y continúe creciendo?

Existen 30.2 millones de pequeñas empresas en Estados Unidos. El pequeño negocio representa el 99.9% de las empresas a nivel nacional y es la base de la economía estadounidense. Esto significa que hay 30 millones de dueños de negocio que están buscando como adaptarse a la nueva situación y muchos más millones de hogares que dependen de estas empresas para sobrevivir. Aquellos que sean capaces de adaptarse e innovar durante estos tiempos de cambio tendrán un lugar prevaleciente en su mercado al final de la crisis. Además, esperamos que muchos individuos traten de montar su negocio en esta época de crisis al quedarse sin trabajo.

Adaptarse o morir ante el “new normal”.

Algunos pensaran que no tienen opciones y que lo mejor que pueden hacer es aguantar unos meses hasta que las cosas vuelvan a la normalidad.

Pero lo cierto es que la normalidad que conocíamos ya no existe ni va a existir. Las leyes que gobiernan el modo de hacer negocios, la competencia, las ayudas financieras, los suplidores y la forma de consumo de nuestros clientes habrán cambiado.Soy firme creyente de que el 90% de los negocios pueden utilizar internet o cambiar el modelo de operaciones del negocio para no solo sobrevivir ante lo que está ocurriendo sino también aumentar su capacidad generar ganancias y acaparar un mayor porcentaje del mercado.

¿Cómo puedo adaptar mi negocio a la nueva era del Covid-19 y lo que viene después?

Lo más importante es ver esta situación como lo que es: una situación de cambio acelerado. Covid-19 más que cambiar las cosas está acelerando el cambio hacia una era digital en la que ya habíamos entrado, forzando a la economía mundial a hacer lo que se venía hablando hace tiempo. Esto es, utilizar las redes sociales, trabajar desde casa, tener presencia digital, construir la marca personal…

Muchos de estos cambios no son temporales. El ser humano es un animal de costumbres y habrá parte de esos cambios que se quedaran en su modo de operar y consumir. Al mismo tiempo, las grandes empresas están teniendo que invertir una cantidad ingente de dinero para llevar sus negocios de otro modo. Por ello, muchos de esos sistemas de operaciones y formatos empresariales continuaran después de la crisis o “temporada de transición” que es como preferimos llamarlo.

Existen distintas formas de transformar y adaptar su negocio a un mundo con base digital y una forma de consumo menos directa que reduce la presencia física del consumidor:

1.- Adaptación y transferencia lateral: Es decir, si tenía una tienda, llevarla a una tienda digital. Si hacia terapias y coaching, hacerlo por videoconferencia. Ofrecer los mismos servicios y productos de antes en una plataforma digital (tienda online, videoconferencias…). Nada cambia más que las herramientas utilizadas para dar el mismo servicio o producto.

2.- Generación de negocio complementario bajo la misma marca: Nuevos productos o servicios y canales de distribución. Por ejemplo, la peluquería que ha tenido que cerrar por no ser un servicio esencial puede no solo vender los mismos productos cosméticos que vendía antes online (transferencia lateral) sino también utilizar su base de datos de clientas y venderles la mezcla del tinte que usaban con instrucciones o video para hacerlo. El miedo de muchos negocios como este es perder a su clientela. Lo cierto es que, si ellos no lo hacen, otro negocio local lo hará y se ganará a esos clientes. Dándoles estos servicios complementarios, no solo creara negocio con la posibilidad de alcanzar otras zonas geográficas, sino que también fidelizara a esos clientes manteniéndose en su mente. Cuando la situación se normalice y puedan volver a abrir, sus clientes seguirán ahí y habrá podido ganar nuevos online de personas en otras partes del mundo. Ahora su negocio será físico y digital.

3.- Creación de negocios nuevos bajo misma industria: Se trata de crear una crear negocios relacionados como cursos o y productos relacionados. Por ejemplo, la peluquería puede dar cursos sobre como cortarse el cabello uno mismo y al mismo tiempo crear una tienda online con mas productos de los que vendían en la peluquería, una escuela de belleza online o incluso sacar su propia línea de productos bajo una nueva marca o submarcao incluso entrar en industrias hermanas como belleza con la venta y clases de maquillaje. Un restaurante, por ejemplo, puede crear cursos de cocina online o vender sus platos mas famosos congelados en supermercados o tiendas online.

4.- Utilización de la marca personal para negocios nuevos: Cuando el dueño del negocio o persona que era la cara de la empresa tiene una marca personal lo suficientemente fuerte como para crear negocio basado en su imagen. Ejemplo: un chef reconocido puede crear muchas de las estrategias anteriores bajo su marca personal (libros de cocina, cursos online, etc.) sin tener que cocinar para nadie o vender comida. Al mismo tiempo, aquellas personas con una marca personal fuerte y un seguimiento digital potente pueden introducirse en nuevas industrias y negocios vendiéndoselo a aquellos que le siguen. Estas personas le siguen por su persona y consideraran cualquier negocio o producto que esta persona les proponga como algo interesante. Un ejemplo puede ser un psicólogo que monta una empresa de consultoría sobre felicidad laboral para corporaciones o charlas motivacionales con public speaker.

Desde una empresa de animación de eventos hasta un taller mecánico. Hay formas de generar negocio y crecerlo a la larga. No se desanime. Esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para sobresalir en su mercado y crecer a otro nivel. Olvídese de las puertas cerradas y fíjese en las ventanas abiertas.