Protestan en Orlando para “reabrir Florida”

Como se había anunciado la manifestación “Reopen Florida” se realizó este sábado en el parque Eola. Más de 100 personas se reunieron con pancartas y haciendo un llamado para reabrir el estado durante la pandemia Covid-19.

El grupo llamó a manifestantes a organizarse y reunirse en varias ciudades de Florida. El evento fue una protesta contra el gobierno local por no apoyar “con un plan de ayuda para los negocios e indigentes”.

El grupo Reopen Florida, según apoya el esfuerzo del gobernador Ron DeSantis para abrir los negocios en el Estado del Sol.

“Si no se reabre la economía son más de 30 millones de personas en el mundo. Y ya lo estamos viendo en nuestra iglesia estamos regalando comida y el estacionamiento que es para 200 personas se llena”, dijo Abraham López quien ondeaba una bandera puertorriqueña.

Mientras José Colón dijo que sus negocios están cerrados desde hace un mes. “Necesitamos que abran hoy. Yo no le tengo miedo al coronavirus por eso no me pongo mascarilla y quiero que abran los negocios para trabajar”, dijo el puertorriqueño.

Algunos de los que estaban congregados dijeron que respetaban el distanciamiento social o la limitación de multitudes, pero allí llegaron poco a poco hasta juntarse aproximadamente 100 personas a las 2:20 pm.