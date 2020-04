Covid-19 me ha dejado sin trabajo y cambiado todo ¿y ahora?

No es ningún secreto que millones de personas han tenido que pedir la ayuda de desempleo en las últimas semanas. Y aunque muchas de estas personas no han perdido realmente su puesto y volverán a trabajar si sus empresas reabren pronto (veamos la parte positiva), hay muchos que no volverán ya que sus empresas se han visto obligadas a reducir empleo o incluso se han ido a la quiebra. Entre aquellos que esperan volver cuando las cosas “vuelvan a la normalidad” existe también el miedo no solo de que no puedan llegar a reincorporarse ante los cambios que acontecen, sino que además sus trabajos o empresas se hayan transformado y a la larga, puedan requerir otros conocimientos debido al cambio tecnológico que Covid-19 ha forzado en muchas empresas.

Es mi percepción que la mayoría de la población aún no se ha dado cuenta de la magnitud de los cambios que, no solo se han realizado, sino que se van a continuar realizando en el campo laboral en los próximos meses y, como muchos de ellos serán sostenidos a largo plazo. Miremos como Covid-19 afecta este aspecto no solo económico sino también humano antes de pasar a las soluciones y herramientas.

Situación laboral y cambios en tiempos de Covid-19

Ante una economía con mayor desempleo debido a los despidos masivos, la competencia por un mismo puesto es mayor y las empresas pueden permitirse el contratar a los mejores preparados y exigir más del trabajador. Ya lo vimos en la crisis de 2008 donde muchas personas preparadas con maestrías y doctorados realizaban trabajos sencillos o de ‘management’ en puestos de ‘retail’ como tiendas y supermercados. Pero esta crisis de empleo no es como la de entonces. La situación actual tiene una razón muy diferente, una razón que ha empujado a las empresas a innovar y adaptarse mas allá del despido y reestructuración de sus oficinas y departamentos.

El distanciamiento social y la crisis de sanidad actual han forzado a las empresas a una digitalización masiva y acelerada que va a continuar. Una vez las empresas invierten en plataformas de trabajo en remoto y puestos virtuales, ya no van a retornar al modelo anterior por completo ya que les costaría aun mas dinero despedir a esas personas, obtener nuevas oficinas y no capitalizar en los cambios realizados. Además, muchas familias no podrán permitirse el tener a todos los miembros de la familia de vuelta en el trabajo cuando los niños siguen en el hogar con las escuelas cerradas o no se sienten seguros de volver a sus empleos. Recuerden que a pesar de lo que el gobierno dice, muchos van a presionar por una continuación de las condiciones de trabajo desde casa por un tiempo. Esto no quiere decir que todo el mundo vaya a quedarse trabajando desde casa, pero veremos más flexibilidad y puestos en remoto. De hecho, ya se están creando miles sino millones de puestos de trabajo digitales.

¿Qué significa esto para el trabajador actual? Y si yo no tenía un trabajo de oficina, ¿cómo me adapto? Existen dos opciones a mi modo de ver y ambas incluyen el reeducarnos, aprender y adaptarnos. La primera es emprender y hablaremos de como emprender sin capital de inversión en el próximo artículo. Pero si emprender es la dirección que usted quiere tomar, siga leyendo esto porque le vamos a dar información educativa que va a necesitar tanto si trabaja para otro como si emprende. La segunda opción es buscar otro trabajo y no tiene que esperar al final de la cuarentena para hacerlo.

Linkedin publica constantemente las empresas que están buscando trabajadores de forma acelerada y por miles. Se lo que están pensando, – Juliana, eso son trabajos de ‘delivery’ y no queremos estar expuestos de ese modo o son trabajos científicos y no estamos preparados-. Se equivocan. En una entrevista que realice recientemente en mi programa Mujeres Maravillosas a una consultora de Recursos Humanos veíamos como muchos de estos trabajos son de asistencia al consumidor o incluso trabajos corporativos en ciertos sectores y por supuesto, muchos en relación con tecnología también. Y la mayoría de esos trabajos, son desde casa. Y se lo que me van a volver a decir – Juliana, pero es que no tengo la preparación, yo nunca he hecho eso-. Adivinen que, la mayoría de los que aplican a esos puestos probablemente tampoco.

Es cierto que hay amplitud de trabajos de salud, científicos y tecnológicos, pero muchos de los trabajos que están apareciendo también son administrativos o de atención al cliente por teléfono o chat, incluyendo traducciones de llamadas para empresas en el sector de salud y tecnología. Si usted ha realizado cualquier trabajo de atención al cliente como dependienta en una tienda, tal vez cualifique.

También es una buena oportunidad para reinventarse. Y no me refiero solo a estudiar una carrera online. Me refiero a hacer cursos cortos ya sea de su industria o en relación con puestos o industrias en las que esta interesado. Llegados a este punto, el “pero” suele ser – Juliana, pero es que yo no tengo dinero para estudiar, aunque sea online”. Adivinen que, viven en la mejor época de la historia para acceder a conocimiento donde no solo internet ha permitido el compartir información de una manera increíble, sino que también ha aumentado la conciencia social de compartirla de forma gratuita o barata. Plataformas virtuales de educación como Alison Learning, Coursera, EdEx, Udemy o Udacity le dan acceso a cursos certificados de modo gratuito o por cantidades ínfimas que en muchos casos están respaldados por grandes empresas o creados por universidades como MIT, Harvard o The Boston University. Desde un curso para aprender a utilizar Excel hasta un certificado en psicología empresarial para el que quiera empezar en Recursos Humanos. Estos pueden ser especialmente útiles para aquellas personas interesadas en realizar trabajos administrativos virtuales. También son de vital importancia para aquellos que empiezan su negocio ya que les permiten aprender de finanzas, recursos humanos, comercio o herramientas y programas básicos que necesitaran.

Pero antes de todo, si va a buscar trabajo, deberá averiguar cuáles son sus destrezas y capacidades más versátiles y adaptables a otros puestos y estas pueden ser algunas que nunca tomo en cuenta al no ser las principales en su trabajo (ejemplo: atención al público, capacidad bilingüe, ejecución de proyectos, entrenamiento de otros empleados, etc). En base a sus capacitaciones y no solo su experiencia en cuanto al puesto en sí deberá elegir la educación complementaria que puede ayudarle y cambiar su curriculum para reflejar estas capacidades y aspectos de su trabajo que tal vez no había resaltado anteriormente. Si usted esta necesitado de alguien que le guie y ayude a realizar esta ultima parte, puedo referirles a los profesionales adecuados o darle consejo por mi parte de modo gratuito a través de las redes sociales en Instagram donde me encontrara como @missjulieno. Después de todo, cuantas mas personas tengan trabajo o salgan adelante, menos caerá la economía, y eso nos interesa a todos.