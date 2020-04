Podrían pasar semanas antes de que empresas vuelvan a abrir en Orlando

El Grupo de Trabajo del Condado de Orange analiza la reapertura de negocios en fases. Los dueños de pequeñas empresas como el barbero Ricky Puello propietario de RTB Barbershop, en Orlando, quiere reabrir lo antes posible, pero no antes sin una dirección clara del Condado de Orange.

“Desde antes que nos ordenaran cerrar yo ya tenía medidas de limpieza y cuidado para cuidar la salud de nuestros clientes. Limpiábamos con alcohol los utensilios y usábamos mascarillas y guantes”, aseguró el dominicano.

Las barberías, peluquerías, restaurantes y centros comerciales abrirían en la primera fase pero cumpliendo varias medias sanitarias que se piensan tener oficialmente el viernes, pero aquí les mencionamos un adelanto que se dio durante la reunión de este grupo comunitario.

En cuanto a los restaurantes se les pedirá tener desinfectante para las manos en cada mesa, se pediría tener menús desechables. Continuar y exhortar los pedidos en línea. Todos los empleados deben usar máscaras faciales y verificar la temperatura del personal antes del que comience su turno. Si tiene una temperatura de más de cien grados, no se debe permitir que trabaje, ni con síntomas parecidos a la gripe. Todos los que se están detrás de los mostradores deben usar guantes, excepto los meseros que se deben desinfectar las manos después de hacer cada orden. Las mesas deben estar a seis pies de distancia separadas.

“Personalmente, he tenido cierta frustración con nuestro gobernador por el hecho de que aún no ha presentado ningún tipo de pautas. Otros estados están siguiendo el liderazgo del presidente en la fase 1, fase 2 y fase 3. He escuchado al gobernador decir que no cree que los gimnasios se abran necesariamente en la Fase 1, pero las pautas nacionales tienen estos clubes de salud abiertos en la fase uno. Muchos de nosotros en casa que la comunidad empresarial se está sintiendo extremadamente frustrada por no tener ninguna dirección”, dijo Chuck Whittall, empresario de Unicorp Natonal Working Group.

Los empresarios están actuando con cautela para realmente darle seguridad a la comunidad, porque incluso si el gobernador de Florida deja que su orden expire el jueves 30 de abril, no hay forma de que los restaurantes, los gimnasios, los salones de belleza y las peluquerías estén preparados en un día con las medidas de seguridad antes descritas.

En la fase 1 de apertura de negocios se limitaría al uso del 50 por ciento del espacio de los restaurantes. A los centros comerciales, se les exigirá que las puertas de entrada estén automatizadas o que tengan un asistente que las abra para que las personas que ingresan no tengan que tocar las manijas.

“Ya hemos tenido dos semanas de tendencia de contagios a la baja y creo que cumple con las pautas nacionales y me sorprende que el gobernador no haya decidido expirar su orden”, agregó Chuck.

Los líderes empresariales creen que la apertura de negocios en la fase 1 puede ser el 11 de mayo, ya que sé que llevará a las empresas al menos una semana poder obtener el equipo de protección requerido como termómetros, guantes, desinfectantes, etc.