Hispano del Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica explica medidas para reabrir Orlando

Muchos restaurantes y pequeños negocios que están en están listos para abrir el lunes 4 de mayo. Algunos siguen preparándose contra el reloj para cumplir con las medidas de seguridad y Equipo de Protección Personal (PPE, en inglés) que autoridades federales han dictado para reabrir y evitar la propagación del Covid-19.

Y es que ante las últimas cifras de contagio del Departamento de Salud de Florida en el Condado de Orange, empresarios y autoridades se sienten confiados que pueden reactivar la economía siguiendo guías y protocolos para proteger a empleados y clientes.

“Lo más importante para nosotros como industria de restaurantes es seguir las nuevas reglas y protocolos. Nuestros empleados tienen que lavarse las manos continuamente, eso puede ser más importante incluso que un tapabocas o desinfectante”, explicó a La Prensa Florencio Rodríguez, dueño del restaurante de comida mexicana Don Julio y miembro del Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica.

Otras reglas incluyen desinfectar las mesas y las sillas cada vez que un cliente las use; separar las mesas a 6 pies de distancia; grupos de no más de 10 personas en las mesas; los meseros deben tener su cubrebocas y caretas de plástico, según dijo Rodríguez quien es uno de los principales hispanos en este grupo de trabajo que ha sugerido que las instrucciones y guías de reapertura se publiquen en español.

“Agradezco al alcalde por trabajar en este grupo. Tengo el honor de haber sido seleccionado como hispano representando a la nuestra gente latina. Estamos pasando por una etapa muy difícil en estos tiempos y me siento orgulloso de representar los hispanos y de tratar de ayudar a todos a levantarnos de nuevo como industria de restaurantes que ha sido de las más golpeadas”, dijo el empresario.

El restaurante Don Julio al igual que muchos restaurantes permanecieron abiertos, pero solo con ventas para sobrevivir y desde el lunes con una capacidad del 25% espera llamar a 10 o 15 empleados para la primera fase de apertura y seguir monitoreando los contagios para pasar a la fase 2.

Y es que las cifras siguen estabilizándose en el Condado de Orange donde hay 1,413 casos y 34 muertes, 77% de todos los casos de Covid-19 se han recuperado completamente. El Condado de Orange ha realizado cerca de 27,000 pruebas y el porcentaje de casos positivos en el Condado es de 5.4% – lo cual ha disminuido del 5.6% a principios de esta semana.

Ha habido más de una docena de reuniones virtuales generales y de grupos de trabajo del Equipo de Trabajo para la Recuperación Económica en la última semana.

En un esfuerzo por ayudar a que los negocios pequeños tengan el Equipo de Protección Personal necesario, el Condado de Orange ha ordenado un millón de mascarillas y 200,000 desinfectantes para las manos a través del Acta CARES del Condado de Orange recibidos localmente.

El Equipo de Trabajo recomienda estas siete directrices para todas las industrias: Practicar el distanciamiento social; quedarse en casa cuando se siente enfermo; utilizar cubiertas protectoras para la cara; realizar exámenes de salud; desinfectar y lavar las manos con frecuencia; las personas de alto riesgo deben tomar refugio y trabajar desde el hogar, de ser posible; se recomienda tomar la temperatura a todo el personal. Todo el que tenga temperatura de 100o o más debe regresar al hogar.

“La comunidad empresarial está agradecida del liderazgo del Alcalde Demings y el enfoque calculado para hacer que nuestra economía vuelva a movilizarse”, dijo Tim Giuliani, presidente y CEO del Orlando Economic Partnership. “Debido al liderato de nuestra región, nuestra comunidad ha disminuido efectivamente la propagación del COVID-19, y juntos, continuaremos haciendo lo que sea mejor para asegurar la salud y seguridad al igual que la recuperación económica”.

En el día de hoy, el Alcalde Demings envió una carta al Gobernador pidiéndole que hiciera lo que fuera necesario para abrir instalaciones de cuidado personal como salones de belleza, manicuristas y barberías – siempre y cuando estén operando dentro de las directrices de la Fase I del Gobernador.

Una recomendación completa del Equipo de Trabajo le será entregada al Alcalde Demings el lunes, 4 de mayo.

El alcalde Demings está trabajando con el Abogado del Condado para emitir una Orden Ejecutiva en las próximas 24 horas para incorporar muchas de estas recomendaciones para reabrir el Condado de Orange, y garantizar que la Orden esté alineada con los condados circundantes. Sin embargo, la labor del Equipo de Trabajo para la Recuperación Económica continuará.

Mesas y sillas al aire libre. La Orden del Gobernador no aborda la capacidad con respecto a comer en las áreas de comedores al aire libre están sujetas a los requisitos de zonificación y condiciones asociadas. La orden del Gobernador no prohíbe que los condados o las ciudades apliquen estos requisitos de zonificación y las condiciones asociadas. Aún se requieren los permisos. Para solicitar un permiso dentro de la zona no incorporada del Condado de Orange, visite la página de permisos Fast Track Online.

Debido a la continua demanda en las zonas postales 32822 y 32824, los Servicios de Salud del Condado de Orange ha aumentado el número de pruebas ofrecidas en los centros de pruebas de la Escuela Primaria Ventura en Orlando y el Complejo Juvenil de South Orange de 150 pruebas diarias a 200 diarias. Estos locales continuarán abiertos el próximo lunes, 4 de mayo hasta el viernes, 8 de mayo, de 9 am a 4 pm.

No es necesario presentar síntomas y/o cumplir criterios para ser examinado, sin embargo, se requiere tener cita previa en línea y las personas deberán tener 18 años o más, además de ser residentes del Condado de Orange.

Las reservaciones para citas se pueden hacer solamente en línea. Para hacer su reservación en línea, visite: South Orange www.ocfl.net/SouthOrange o Ventura www.ocfl.net/VenturaElementary. Para información en español (o cualquier otro idioma), por favor llame al 407-836-3111.

La Ciudad de Orlando también anunció otro centro móvil de pruebas en colaboración con Walmart y Quest Diagnostics que abrirá el lunes 4 de mayo en el estacionamiento de Walmart localizado en el 5991 de Goldenrod Road en Orlando, en el código postral 32822. Las pruebas se harán solamente con cita previa en línea. No se requiere tener residencia.Para toda información sobre los centros de pruebas, visite www.ocfl.net/coronavirus.

Toque de queda continúa

Después de consultar con el Sheriff y los Jefes de Policía, el toque de queda permanecerá en vigencia en el Condado de Orange a lo largo de la próxima semana y luego el Condado hará una reevaluación.

Finalmente, Rodríguez expresó que la diferencia de hace dos meses es que están tomando todas las medidas de higiene y seguridad. También cree que hay más pruebas para monitorear y seguir a las personas que están contagiadas.