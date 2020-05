Cómo empezar un negocio sin capital de inversión

No son pocos los que quieren comenzar un negocio. Sin embargo, la excusa común para no hacerlo es la falta de tiempo o dinero.

Sin embargo, al contrario de lo que muchos piensan, no es la falta de dinero o tiempo lo que realmente es más complejo sino la estrategia y el cómo y donde. Existen plenitud de opciones para la creación de negocios sin capital necesario o con inversiones de menos de $100. Y en cuanto a tiempo, normalmente es cuestión de organizarse y priorizar. Y ahora que muchos están sin trabajo o con menos horas, les recomiendo que hagan una inversión de su tiempo en la creación de algo que les motive como negocio ya sea para complementar y aumentar el dinero entrante en su casa o con la visión de un negocio que pueda sustentarles. El tiempo y el dinero ya no son excusa. Si de verdad quiere empezar y no sabe que o como, este artículo es para usted.

Hoy queremos compartirles algunas de las opciones para empezar un negocio con poco o nada de capital: