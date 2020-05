El sistema de desempleo de Florida ha pagado más de $1,017 mil millones, pero muchos siguen en el limbo

El Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO, en inglés) anunció el miércoles que hasta este momento ha pagado a 481,497 desempleados más de $1,017 mil millones.

Del 15 de marzo al martes, se presentaron un total de 1,829,812 reclamos de desempleo en Florida, 1,115,023 de los cuales fueron “reclamos confirmados”.

El anuncio se produce cuando muchas personas que se han quedado desempleadas en medio de la pandemia de coronavirus y siguen luchando para solicitar asistencia de reempleo en el sitio web del DEO.

La senadora demócrata por Orlando Linda Stewart estalló de enojo ante el constante reclamo de sus electores que no han recibido los fondos de desempleo en momentos del coronavirus. “No más excusas: dinos cómo y cuándo entregarás el dinero a la gente de Florida”, al referirse al gobernador de Florida Ron DeSantis.

Según el DEO, el mantenimiento se realizará todas las noches en su sistema CONNECT para procesar reclamos y pagos.

CONNECT estará disponible de 8 am a 7:59 pm todos los días. Aquellos que deseen presentar un nuevo reclamo pueden hacerlo las 24 horas del día, los siete días de la semana en http://www.FloridaJobs.org. Una vez en el sitio web, seleccione “Presentar un reclamo”.

Mientras tanto, el programa Federal Pandemic Unemployment Assistance “brinda beneficios de desempleo a aquellos que de otro modo no serían elegibles bajo el programa estatal de Asistencia de Reempleo de Florida, incluidos los contratistas independientes y las personas que trabajan por cuenta propia”, indicó un comunicado de prensa de la DEO.

Para solicitar asistencia federal por desempleo, visite también http://www.FloridaJobs.org.

“Esperaba escuchar que el estado había pagado todos los reclamos elegibles de marzo y abril y que estaba revisando todos los reclamos no elegibles y comunicándose con esas personas para resolver los problemas específicos con sus solicitudes”, expresó Stewart en un comunicado de prensa.

“Todos los días escucho a personas que aún no pueden comunicarse por teléfono, e incluso cuando se comunican con una persona después de horas en espera, se les da información incorrecta o se les dice que llamen a un número diferente. Esto no es un alivio para los desempleados. Los floridanos que han perdido sus empleos gracias al coronavirus saben que se han ganado estos beneficios de desempleo. Saben que hay una gran cantidad de dinero, sentado en un banco en Tallahassee, ganando millones de dólares en intereses para el estado mientras sus solicitudes son rechazadas por no ser elegibles. Y saben que lo único que se interpone entre ellos y hacer un pago de la renta, un pago de la hipoteca o pagar los alimentos de su familia es el gobernador y su inepta administración”, agregó categórica la senadora.

Finalmente la funcionaria aseveró: “No más excusas: dinos cómo y cuándo entregarás el dinero a la gente de Florida”.