25 cosas que debe saber sobre Rock the Universe

Aquí hay 25 cosas que debe saber sobre el evento.

¡Rock the Universe es el festival de música cristiana más grande de Florida!

Celebrado en Universal Studios Florida, Rock the Universe es un evento con boleto separado que se lleva a cabo cada invierno.

El evento comenzó en 1998 y está celebrando su 25 aniversario de fe, diversión y compañerismo.

Hay un sinfín de experiencias musicales y de adoración con tres escenarios:

Music Plaza Stage,

Hollywood Stage y

Coca-Cola FanZone Stage.

Los actos principales de este año en el Music Plaza Stage el viernes por la noche, incluyen a Tauren Wells, Skillet y Rend Collective.

Los artistas que actuarán en el Hollywood Stage el viernes por la noche son Bethel Music, Evan Craft y Katy Nichole.

Los actos principales del sábado en el Music Plaza Stage son Zach Williams, Matthew West y Anne Wilson.

Los actos musicales de Hollywood Stage el sábado por la noche incluyen a Dante Bowe, We Are Messengers y CAIN.

Zach Williams, Tauren Wells, Skillet, Matthew West, Bethel Music y Rend Collective son actos que regresan este año.

La banda de rock nominada al GRAMMY, Skillet actuó por primera vez en el evento en 2001 y ha regresado 11 veces desde entonces.

La banda de rock cristiano Newsboys tiene el récord de la mayor cantidad de actuaciones de Rock the Universe; han actuado 12 veces en años diferentes.

En total, los actos principales de este año tienen un total combinado de 14 nominaciones para los Premios Grammy, más 74 nominaciones y 19 premios para los Premios GMA Dove.

Ubicado en la sección de Nueva York del parque, el FanZone Stage presentado por Coca-Cola contará con presentaciones en vivo de actos emergentes, además de DJ Promotion, que tocará ambas noches.

Los artistas en este escenario incluyen a Ryan Ellis, Jordan St. Cyr, Gable Price & Friends, Ben Fuller y Stephen Stanley.

Música electrónica de baile continuará en el FanZone Stage después de las presentaciones en vivo.

Los fanáticos pueden conocer a los artistas cada noche durante las sesiones de autógrafos de Coca-Cola FanZone.

Más allá de las representaciones en el escenario principal, los asistentes al festival pueden disfrutar de experiencias de adoración, incluido un poderoso servicio de adoración no confesional los domingos por la mañana a las 9:30 am y a las 10:45 am para concluir el fin de semana.

La Banda de la Iglesia Mosaic de Winter Garden, Florida, dirige la dirección musical del servicio de adoración.

Durante el evento, los líderes juveniles pueden relajarse en salones seleccionados en todo el parque, ubicados en Lombard’s Seafood Grille y Pantages Theatre.

Los asistentes a Rock the Universe tienen acceso exclusivo a las emocionantes atracciones de Universal Studios durante el horario del evento.

Las atracciones incluyen Hollywood Rip Ride Rockit, Transformers: The Ride – 3D y Revenge of the Mummy, por nombrar algunas.

En el corazón del evento, Rock the Universe apoya los ministerios de grupos juveniles.

Universal Orlando ofrece precios especiales, paquetes de vacaciones exclusivos, beneficios y oportunidades para grupos de 10 personas o más.

Para boletos con tarifa de grupo, los chaperones ingresan gratis por cada 10 boletos comprados.

Un boleto “Rock Your Weekend” para 3 parques de Rock the Universe incluye la entrada a ambos eventos de Rock the Universe, más tres días de entrada a un parque temático por día en Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure y Universal’s Volcano Bay.

Para comprar boletos y paquetes de vacaciones de Rock the Universe, visite www.RocktheUniverse.com.

