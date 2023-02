7 playas de Florida entre las más “peligrosas” de Estados Unidos, según un reporte de la agencia de viajes, Travel Lens.

Florida es conocido por ser el Estado del Sol, con unas playas hermosas y un clima perfecto, pero un reporte indica que hay 7 Playas de Florida que son consideradas peligrosas.

Las playas fueron seleccionadas en función de factores como:

También se recogieron datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Travel Lens elaboró una lista de las 10 playas más peligrosas de Estados Unidos y 7 en el Estado del Sol encabezaban la lista.

Estas son las 7 playas de Florida más peligrosas de Estados Unidos:

New Smyrna Beach, Florida

Los responsables de Seguridad en Playas y Rescate Oceánico del condado de Volusia señalaron que cada año se contabilizan en el condado una media de entre siete y diez mordeduras de tiburón. El mismo número de ahogamientos.

También rescatan anualmente a unas 3.000 personas de las corrientes de resaca.

New Smyrna Beach, en la costa este de Florida, ocupa el primer puesto de la lista. Desde 2010, New Smyrna Beach ha sufrido 32 ataques de tiburones y 10 muertes en zonas de surf, según los datos de Travel Lens.

“La realidad es que el océano, como cualquier otro lugar salvaje, tiene peligros potenciales” , afirmó Chad Truxall, director ejecutivo del Marine Discovery Center de New Smyrna Beach.

Los ataques de tiburones en New Smyrna Beach han sido 32 en total desde 2010, con una media de unos tres ataques al año. Se cree que esta playa tiene 10 veces más incidentes de mordeduras de tiburón que cualquier otro en Estados Unidos.

