Accidente aéreo en Arkansas pudo ser causado por el viento

Comparte en:

Cinco pasajeros que viajaban a bordo de un avión bimotor, perdieron la vida en un accidente aéreo ocurrido en las cercanías de Little Rock, Arkansas.





El pasado miércoles, trascendió que un Beech BE20 perteneciente a un vuelo no comercial, perdió el control y cayó en las inmediaciones de un predio localizado entre el Bill and Hillary Clinton National Airport y una fábrica de la empresa 3M, en la localidad de Little Rock.



En una rueda de prensa, las autoridades detallaron que el vehículo se impactó después de su despegue, con dirección al John Glenn Columbus International Airport, en Ohio.



Paradójicamente, se trataba de cinco científicos que se dirigían a atender una explosión registrada dentro de una fábrica en aquella ciudad.



Los miembros del Centro de Toxicología y Salud ambiental (CTEH), tenían como objetivo evaluar las causas que llevaron al estallido que terminó con la vida de una persona e hirió a por lo menos trece trabajadores de la fábrica, dijo un portavoz a medios locales.



“Nos entristece mucho informar la pérdida de nuestros colegas de Little Rock”, dijo Paul Nony, vicepresidente senior de CTEH, en un comunicado a los medios.



Todas las personas implicadas en el accidente aéreo, incluido el piloto, eran empleados de CTEH, una consultora con sede en Little Rock, amplió la firma.



Momentos antes del accidente, meteorólogos locales ya habían advertido la presencia de ráfagas de viento de 46 mph en los alrededores del aeropuerto.





El portavoz de la oficina del alguacil del condado de Pulaski, el teniente Cody Burk compartió con la prensa que “el clima no era óptimo en ese momento”, más no confirmó si las condiciones meteorológicas habían propiciado el desastre.



La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte federal adelantó que investigará el accidente, algo que no ha sido posible debido a las condiciones climáticas actuales.





¿Qué ocurrió en la fábrica a la que se dirigían?





El pasado lunes, una explosión en la planta metalúrgica de I. Schumann & Co. en Oakwood Village cobró la vida de una persona y dejó 13 heridos.

La oficina del médico forense del condado de Cuyahoga confirmó el deceso de Steven Mullins, de 46 años.





El capitán de bomberos de Oakwood, Brian DiRocco, explicó que los 13 heridos habían sido trasladados a hospitales cercanos para ser atendidos.



“Una explosión de origen desconocido golpeó hoy nuestras instalaciones de Bedford, Ohio, lo que provocó lesiones a los empleados y daños significativos a las instalaciones”, informó la compañía mediante un comunicado.



La fábrica de I. Schumann & Co. es una empresa familiar y produce aleaciones de latón y bronce. Su historia en la comunidad data de inicios de 1900, cuando comenzó a operar.



” Nuestros pensamientos y oraciones están con los miembros de nuestro equipo y sus familias en este momento difícil”, expresaron.





Accidentes aéreos ocasionados por el viento



En septiembre de 2022, un avión bimotor Diamond DA42 Twin Star con dos personas a bordo, se volcó debido a las fuertes ráfagas de viento de 62 millas por hora.

El siniestro que tuvo lugar en Orlando, dejó como saldo una persona muerta y otra herida.



El piloto Nick Hendershot, mencionó en su momento a FOX 35, que los aviones de este tipo son propensos a accidentes aéreos, pues pueden volcarse debido a la falta de peso, lo que a su vez facilita su despegue.



Si bien el Beech BE20 es más grande que el Diamond, en ambos casos se trata de aviones ligeros, una desventaja cuando se trata de competir contra las inclemencias del viento.