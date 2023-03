Acuerdo entre EE. UU. y Canadá busca frenar la llegada de solicitantes de asilo

Comparte en:

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han llegado a un acuerdo para rechazar a los solicitantes de asilo.





Este acuerdo será aplicable para los solicitantes de asilo que buscan ingresar por los cruces fronterizos no oficiales, entre el estado de Nueva York y la provincia de Quebec.





De acuerdo con las autoridades, un gran número de migrantes han cruzado desde 2017 sin autorización a través de Roxham Road, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.



En esa área se ha instalado un retén de la Real Policía Montada Canadiense para procesarlos a 5 millas del cruce oficial de la frontera, obligándolos a volver a EE. UU.



Así, los solicitantes de asilo que no sean ciudadanos estadounidenses o canadienses y sean capturados en los 14 días siguientes a su cruce, serán devueltos al otro lado de la frontera.



La medida entrará en vigor un minuto después de la medianoche del sábado, con la finalidad de evitar una oleada de solicitantes de asilo que intenten cruzar.



Esta información, fue proporcionada por funcionarios canadienses que hablaron bajo condición de anonimato para discutir el acuerdo con antelación.



Canadá, ahora también creará un nuevo programa de refugiados para 15 000 migrantes que huyen de la persecución y la violencia en Sudamérica y Centroamérica.



En su paso por Ottawa, Canadá, el presidente Biden ha discutido una serie de temas económicos, comerciales y de inmigración con su homólogo canadiense, Justin Trudeau.



Durante su discurso ante el parlamento el viernes, Biden dijo:



“Estados Unidos y Canadá trabajarán juntos para desalentar los cruces fronterizos ilegales e implementar completamente el Acuerdo de Tercer País Seguro actualizado”.



En materia de salud, anunció una “coalición global” sobre la crisis de los opiáceos que será liderada por EE.UU. y Canadá.



De tal manera que se propone abordar la agenda antinarcóticos no solo en Norteamérica, sino en todo el mundo.



Está previsto que los detalles del acuerdo de migración se anuncien formalmente antes de que Biden regrese a Estados Unidos esta noche.











El acuerdo, podría favorecer a ambas naciones, permitiendo a sus funcionarios hacer retroceder a los solicitantes de asilo que se dirijan hacia cualquier dirección.



La medida es parte de los esfuerzos para limitar la afluencia de inmigrantes en Roxham Road, un cruce no oficial entre el estado de Nueva York y la provincia de Quebec.



Hasta hace poco, la STCA daba la facultad a funcionarios estadounidenses y canadienses de rechazar a los solicitantes de asilo en ambas direcciones en los puertos de entrada formales.



Pero no se podía aplicar a los cruces no oficiales.



Este “pequeño detalle”, ocasionó que los inmigrantes intentaran ingresar a Canadá en lugares donde no hay un cruce fronterizo oficial. El nuevo acuerdo lo limitaría.



Cabe señalar que el acuerdo de 2002 entre Estados Unidos y Canadá, señala que los solicitantes de asilo deben presentar sus solicitudes en el primer país al que arriban.



De este modo, a los migrantes que van a un cruce oficial se les dice que regresen a Estados Unidos para presentar su solicitud.



Pero los que llegan a territorio canadiense por cualquier otra entrada, tienen permitido quedarse y solicitar protección.



En el caso de los Estados Unidos, Biden también propuso tomar medidas enérgicas contra los solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México.



La misión será dificultar que los migrantes soliciten asilo una vez que se levanten los controles fronterizos de Covid-19 en mayo.



Trudeau ha argumentado que la única forma de detener los cruces fronterizos irregulares en Roxham Road es renegociando el STCA.