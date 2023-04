Acusan a DIOR de racismo contra los asiáticos

Paradójicamente, DIOR cuenta actualmente con embajadores coreanos que la representan, entre los que se encuentran Jisoo de BLACKPINK, Jimin de BTS y el actor Nam Joo Hyuk.



En la imagen que ha incendiado las redes sociales, puede verse el ojo de una modelo asiática en la que utiliza los dedos para rasgar sus ojos.





La polémica fotografía, fue publicada para promocionar la nueva colección de maquillaje de Dior. Acompañada de la leyenda: “Canaliza tu fiereza felina”.



Tras publicarse el post, una usuaria de Tik Tok dedicó un video para cuestionar la publicación de la firma y acto seguido, miles de usuarios la respaldaron.



El vídeo compartido hace apenas dos días acumula más de 190 mil me gusta.



La creadora de contenido pregunta a sus seguidores si consideran la publicación racista, enfatizando en el gesto asociado a los occidentales para burlarse de los asiáticos.



“Demasiada ‘coincidencia’ para que no haya tenido un propósito. Es 2023, no hay forma de que las empresas no lo sepan”, comentó un usuario.



“Sí, lo más probable es que sea un racismo sistemático involuntario, que en mi opinión es peor en algunos aspectos porque es encubierto, por lo que es fácilmente aceptado por quienes no prestan atención” se lee en otro comentario.



La imagen se replicó en redes sociales chinas, donde fue señalada como: “Anuncio de maquillaje de Dior acusado de discriminar a los asiáticos”, en Weibo.



Como resultado del enojo de los usuarios, DIOR bajó la foto de su cuenta pero ya era demasiado tarde. Las críticas continúan tildando a la marca de racista.

#环球时报Editorial: French luxury brand @Dior is once again embroiled in a racist controversy. Netizens' criticism of this company is legitimate. It's not out of over-sensitivity. https://t.co/kMCmwYUKgM pic.twitter.com/BlouUc0nbN