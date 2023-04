Además de Stormy Daniels, hay otra mujer en el caso Trump

Comparte en:

Además de Trump, los reflectores en el caso se habían centrado en la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels. Sin embargo, ha aparecido otra mujer.

Luego de que durante el juicio mediático se hicieran públicas las fotografías de Stormy Daniels, han surgido imágenes de una ex modelo de Playboy, Karen McDougal.

McDougal, afirma que al igual que Daniels, mantuvo relaciones extramaritales con el ex presidente, las cuales duraron según dice alrededor de 10 meses.

El exmandatario ha negado rotundamente esta aseveración.

Quién es Karen McDougal

Originaria de Indiana, McDougal comenzó su carrera de modelaje cuando tenía poco más de 20 años de edad.

Formó parte de las chicas Playboy, ganando el premio Playmate en 1998 y se colocó como una de las favoritas después del ícono de la época, Pamela Anderson.

Apareció en la revista Men’s Fitness en 1999, convirtiéndose en la primera mujer en portada para la publicación.

Además de compartir fiestas y salidas con otras estrellas de la época, fue protegida de Hugh Hefner, el magnate de la casa de las conejitas.

Hacia el año 2006, desde la publicación New Yorker trascendió que McDougal conoció a Trump mientras se grababa un episodio de “El aprendiz”.

Según el testimonio de la ex modelo, Trump ya estaba casado pero eso no fue impedimento para coquetear con ella e insistir en tener una relación.

McDougal asegura que accedió y mantuvieron un romance de 10 meses, encontrándose al menos cinco veces al mes.

La mujer, declaró al medio CNN que dicha relación fue de común acuerdo.

Meses antes de las elecciones presidenciales, McDougal hizo un acuerdo con el periódico National Enquirer por $150 000.

Este incluía contar su historia en exclusiva al medio. Los hechos, cuenta McDougal, transcurrieron en 2016.

Una de las cláusulas que establecía el acuerdo, era no hablar públicamente sobre la supuesta aventura.

Al paso de los años, el artículo no salió a la luz y la conclusión a la que llegó la ex modelo es que fue engañada para mantenerse en silencio sobre el amorío con Trump.

Apenas hace un par de años, la Comisión Federal de Elecciones de EE. UU., organismo que vigila el cumplimento de la ley de financiamiento de campañas, hizo un hallazgo.

El editor de Enquirer rompió las leyes electorales al pagar los derechos de la historia de McDougal y jamás hacerla pública.

Se reveló que el monto pagado a la Sra. McDougal durante las elecciones presidenciales de 2016, correspondía a una contribución de campaña ilegal.

Las consecuencias: National Enquirer fue multado con $ 187 500.

En 2018, McDougal emitió una disculpa pública a Melania Trump por el presunto affair con su marido.

“Lo siento. No me gustaría que me lo hicieran a mí”, dijo en su momento.

Sin embargo, Trump se ha mantenido firme y continúa negándolo.

Todo lo relacionado con McDougal, se encuentra en la declaración de los hechos del fiscal de distrito, que se proporciona como información de antecedentes del caso.