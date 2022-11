Aerosmith hace gran donación a Florida tras los devastadores huracanes

Aerosmith hace gran donación a Florida tras el paso del devastador huracán Ian y del huracán Nicole.

El legendario grupo de rock Aerosmith está ayudando a Florida tras los dos devastadores huracanes que azotaron el Estado del Sol. Le están echando una mano a Florida después de que el estado se viera afectado por dos desastres naturales con tan poco tiempo de diferencia.

Se han unido a la Cruz Roja para apoyar los esfuerzos de ayuda en Florida tras la devastación que aún hay en varias partes del estado.

El grupo donó dos vehículos comunitarios de emergencia a la Cruz Roja de Florida Central. Se trata de una organización que sigue trabajando para prestar ayuda tras el paso de los huracanes Ian y Nicole por el estado.

Aerosmith sponsored two Red Cross vehicles to help with hurricane disaster relief in Florida. https://t.co/q7uJh2idOo pic.twitter.com/Qf2a5dMblB

— Rod Ryan Show (@rodryanshow) 16 de noviembre de 2022