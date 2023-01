Afluencia de migrantes cierra parque nacional en Florida

La oleada de migrantes frente a la costa de Florida provoca el cierre de un parque nacional, según las autoridades.

Te puede interesar:Nuevo año y nuevo aumento al precio de la gasolina en Florida

El Parque Nacional de Dry Tortugas, en los Cayos de Florida, está cerrado temporalmente al público debido a la afluencia de migrantes cubanos.

Al menos 500 migrantes han desembarcado en Florida Keys en los últimos días. Unos 300 migrantes habían llegado en pequeñas embarcaciones al Parque Nacional Dry Tortugas durante el fin de semana de Año Nuevo.

El Servicio de Parques Nacionales anunció el lunes el cierre del parque. Esto para permitir que las autoridades y el personal médico evalúen a los migrantes antes de trasladarlos a Key West.

No está claro el estado ni el número exacto de migrantes que están siendo procesados.

En meses pasados hubo casi 14.000 encuentros con migrantes de Cuba en Florida, en comparación con unos 35.000 en los 12 meses hasta el 30 de septiembre de 2022. Esto según datos de la USCBP.

#Breaking: During the past 24 hours, U.S. Border Patrol agents & LE partners responded to 5 migrant landings throughout the Florida Keys and encountered 88 Cuban migrants. @USCGSoutheast @mcsonews @CBPAMORegDirSE #NewYearsEve #Saturday #florida #Cuba pic.twitter.com/Aq415sNGDa

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) 31 de diciembre de 2022