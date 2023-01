Al menos siete muertos y múltiples heridos en tiroteo en Jerusalén

Funcionarios israelíes informan: al menos siete muertos y múltiples heridos en tiroteo en sinagoga de Jerusalén.

Autoridades israelíes informan que un hombre abrió fuego en una sinagoga de Jerusalén. El reporte indica que hubo al menos siete muertos y tres personas heridas.

Continúa leyendo: Crisis humanitaria frente a la costa de Florida por un aumento sustancial en la migración

“Como resultado del ataque a tiros, se determinó la muerte de 7 civiles y otros 3 resultaron heridos con varios tipos de lesiones”.

Declararon las autoridades.

Un portavoz del servicio de emergencia Magen David Adom dijo que trasladaron a las personas heridas al hospital, incluyendo a un hombre de 70 años en estado crítico, un hombre de 20 años en estado grave y un joven de 14 años en estado grave.

Según la policía de Israel, el presunto atacante murió más tarde debido a las acciones que tomaron las fuerzas policiales.

El ataque ocurrió a las 20:15 hora local en una sinagoga cerca de la calle Neve Yaakov. Los informes indican que el atacante huyó de la escena del crimen en un vehículo y falleció tras un altercado con la policía.

“Ataque terrorista en una sinagoga en Jerusalén: esta tarde, alrededor de las 8:30 p.m., hora local, un terrorista llegó a una sinagoga en el bulevar Neve Ya’akov en Jerusalén y procedió a disparar contra varias personas en el área”.

Tuiteó la Policía de Israel.

“Las fuerzas policiales llegaron rápidamente al lugar, se enfrentaron al terrorista y abrieron fuego contra él. El terrorista fue neutralizado. Siete personas inocentes fueron asesinadas y más resultaron heridas como resultado del ataque terrorista”.

Añadieron.

Terror attack in a synagogue in Jerusalem: This evening at around 8:30pm local time, a terrorist arrived at a synagogue in the Neve Ya’akov boulevard in Jerusalem and proceeded to shoot at a number of people in the area pic.twitter.com/hIrtmSpVOf

— Israel Police (@israelpolice) January 27, 2023