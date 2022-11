ALERTA: Balacera en Orange deja un muerto y un herido

Hace algunos momentos, una balacera ocurrió en las inmediaciones del condado de Orange, en el estado de Florida. El suceso se reportó en la intersección de Sand Lake Road y Voltaire.

Las autoridades atendieron el reporte de una balacera en las inmediaciones del condado de Orange, en el estado de Florida. Este desafortunado suceso ocurrió en la intersección de Sand Lake Road y Voltaire. Lamentablemente, hay un muerto y un herido.

Esto fue lo que dijeron las autoridades ante los medios de comunicación:

“Dos personas fueron disparadas. Una fue declarada muerta en la escena, la otra fue transportada al hospital“.

También agregó lo siguiente:

“No tenemos más información al momento”.

La Oficina del Alguacil del condado de Orange no reveló información acerca de los motivos del tiroteo, los responsables o la identidad de las víctimas.

Hasta estos momentos, las autoridades no publicaron nada respecto a este desafortunado acontecimiento.

Las últimas recomendaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange

En estos últimos días del año, los oficiales de la ley realizaron varias recomendaciones durante estas fiestas, como realizar compras seguras, cuidar las pertenencias o regalos en todo momento y demás medidas viales.

Entre las reglas específicas están:

De igual manera, es importante mencionar que, en estos momentos, la Oficina del Alguacil del condado de Orange se encuentra contratando a especialistas en comunicaciones de emergencia. Aquí puedes encontrar el enlace para aplicar.

$2,000 Signing Allowance!#WeNeedYou! We are hiring 911 Emergency Communications Specialists! Candidates who are hired as 911 operators and achieve the 911 Public Safety Telecommunicator state cert. will be given a $2,000 signing allowance.

Apply at https://t.co/I42mpa4gin! pic.twitter.com/hjyXgD3KU8

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) November 22, 2022