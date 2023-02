ALERTA: incendio masivo en Osceola arrasa Kissimmee

Comparte en:

Un incendio masivo en el condado de Osceola está arrasando con la ciudad de Kissimmee. Son alrededor de 75 bomberos quienes batallan contra el devastador fuego, que se ha extendido hasta unos cinco acres, los cuales son como 20.23 kilómetros cuadrados. La llamada de auxilio se hizo a las 02:00 horas de este jueves, 16 de febrero del 2023.

Incendio masivo en Osceola quema cinco acres de la ciudad de Kissimmee

Los incendios forestales no se hicieron esperar en los Estados Unidos, y ahora, el condado de Osceola, en el estado de Florida, presentó uno devastador. A las 02:00 horas del jueves, 16 de febrero del 2023, se reportó un incendio a través de una llamada. Los oficiales de bomberos del condado de Osceola actuaron, se dirigieron al lugar del incidente y lucharon para poder contener el gran incendio de alrededor de cinco acres, que corresponde alrededor de 20.23 kilómetros cuadrados.

Detenerlo a toda costa

Los bomberos desean detener este aparatoso incendio antes de que se extienda más y llegue a un vivero. En caso de llegar a este último, podría ser imparable.

Si deseas ver el video, lo puedes hacer en esta publicación de Twitter:

ÚLTIMA HORA: Un incendio masivo de 5 acres ha estallado en un almacén que almacena macetas de plástico en Kissimmee, Florida. Los equipos de materiales peligrosos están monitoreando la calidad del aire debido a la gran cantidad de humo proveniente de los plásticos en llamas. pic.twitter.com/PZcOtEQDWf — @SoTruth (@SoTruth1) February 16, 2023

La conferencia de prensa

Hasta estos momentos, el vivero no se encuentra en llamas, sin embargo, todos los trabajadores que permanecían dentro fueron evacuados por las autoridades. Este jueves, 16 de febrero del 2023, los oficiales dieron una conferencia de prensa. Fue el subjefe, Jon Haskett, perteneciente al Departamento de Bomberos del Condado de Osceola, dio informes sorprendentes. En la rueda de prensa dijo que son alrededor de 75 bomberos del condado de Orange, del condado de Osceola y de Kissimmee, quienes están trabajando en apagar el incendio. A pesar de que son varios bomberos, se estima que esta labor podría tomar muchas horas.

Sin personas heridas

Hasta ahora no se reportaron personas heridas, y no hay órdenes de evacuación más que el que hubo en el vivero cercano al incendio. Sin embargo, las autoridades dijeron que esto podría cambiar, dependiendo del caso y del estado del incendio. Las autoridades no mencionaron información sobre las razones que provocaron este incidente.

Los especialistas se encuentran monitoreando la calidad del aire en tiempo real, para conocer su nivel de toxicidad debido a las grandes cantidades de humo que provoca el plástico en llamas. El oficial Jon Haskett recomendó que, en caso de tener problemas respiratorios, se reiteren el área mientras que el incendio se elimina.

Lo que dicen las redes sociales

Las redes sociales, como Twitter, publicaron rápidamente este hecho, con videos, fotos y teorías acerca de este incendio.

De acuerdo a la comunidad de internet, el plástico que se detectó en la localización del incendio es de PVC, mejor conocido como cloruro de vinilo. Este está hecho de materiales altamente tóxicos y poco amables con el medio ambiente, provocando un humo espeso, dañino para las vías respiratorias de toda persona que se exponga.

Otro incendio con humo tóxico. Ahora en Kissimmee, Florida. Esto ya no es normal. https://t.co/ek0ZWLtCt8 — Michele aka The Divergent One (@micheleconunaL) February 16, 2023

Las especulaciones de la comunidad

Incluso, algunos llegan a relacionar este hecho con lo sucedido en East Palestine, Ohio, donde se descarriló un tren con materiales y productos químicos. Sin embargo, en este incidente, lo que más preocupó a los especialistas fue el cloruro de vinilo, un gas tóxico altamente inflamable. Este incidente sucedió el 03 de febrero del 2023, a las 21:00 horas, aproximadamente. De acuerdo a las autoridades, un tren de 150 vagones, registro el descarrilamiento de 50 de estos, provocando, después de unos momentos, un gran incendio con un humo denso. A estas alturas, las autoridades siguen investigando el caso, sin definir las razones del accidente. Los especialistas ambientales aún desconocen las afectaciones que este gran incendió tuvo en aspectos medioambientales. Cabe destacar que el incidente del tren esta a manos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos (también conocida como NTSB, por sus siglas en inglés).

Nuevo incendio de productos químicos relacionados con la industria del plástico, como el de Ohio, en Kissimmee, Florida 🇺🇸☢️ La cobertura mediática en 🇪🇺 es escasa, queda en manos de los ciudadanos. 👇 https://t.co/uKh308eFCy — Víctor Izquierdo (@VictorIzquier2) February 16, 2023

Los cuestionamientos de los internautas

Con este nuevo incendio, los internautas se preguntan la razón por la cual los medios de comunicación y prensa no hablan mucho sobre esta noticia. Aclaramos que esto corresponde a estimaciones de la comunidad de internet y que no existe una declaración oficial de alguna autoridad que relaciones estos dos incidentes.

Mientras tanto, el incendio en Kissimmee sigue en investigaciones, por lo que recomendamos que estés atento a las futuras actualizaciones.

