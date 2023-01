“Amores de siempre” concierto para recordar con Yolandita Monge

Comparte en:

“Amor fiel, incondicional, para siempre”… es la palabra que mejor describe esa conexión que la cantante Yolandita Monge tiene con la diáspora boricua del área de Orlando.

Y tan pronto como el 11 de febrero tendrán su esperado reencuentro, en víspera del Día del Amor y la Amistad.

“Mi corazón es de ustedes y gracias por permitirme seguir sintiendo esto que estoy sintiendo. La cercanía de ustedes, de la gente que me da la oportunidad de venir aquí y cantar algunas de esas canciones que ustedes hicieron sus favoritas. Me emocionó al igual que ustedes, vivo esos temas como si fuera la primera vez”, comentó la artista en entrevista con La Prensa.

Su visita a Orlando se da en el marco de un regreso triunfal el año pasado en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico.

Ahora le toca a los boricuas de Orlando deleitarse con la voz de una Yolandita renovada que los hará recordar anécdotas pasadas durante el concierto en el Osceola Performing Arts Center en Florida, el sábado 11 de febrero a las 8 de la noche.

Llena de energía positiva la consentida de Puerto Rico viene para darlo todo en el escenario y compartir con su público que no la ve desde hace una década.

Yolandita reconoce que por muchos motivos los puertorriqueños decidieron mudarse a Florida y ese público va a disfrutar con esas canciones que ellos recuerdan con cariño.

“Estoy feliz de volver después de 10 años. De pisar el escenario de Osceola. Para mi es un gran gusto cantar mi repertorio junto a mi cuerpo de baile. Cantaré todas las canciones que ustedes están esperando”, mencionó.

La cantante boricua nos compartió el “secreto” para tener esa vitalidad y lucir espectacular a los 66 años.

Explica que no tiene ni una sola enfermedad y comentó que desde hace más de 10 años es vegana. No come nada nada animal, ni sus derivados.

Dice que ese hábito le ha hecho mucho bien. Además es maestra de yoga y de reiki, estudió medicina natural para convertirse en acupunturista, profesión que no ejerció, pero aplica esos conocimientos para cuidar su salud.

“Cada vez que he tenido algún tropezón, alguna caída o la rodilla me duele, yo lo resuelvo mediante una respiración y aplico todas aquellas cosas que aprendí para estar bien”, reveló.

Gracias a sus buenas costumbres y ese buen ánimo tiene una alegría que transmite.

“Estoy en una etapa donde yo estoy enamorada de mí. Yo estoy encontrado una Yolanda que no conocía y hasta he encontrado talentos en mi que no conocía, como la pintura”, afirmó la boricua.

Así que la cantante llegará al escenario con sus grandes éxitos musicales como ‘Este amor que hay que callar’, ‘A pesar del tiempo’, ‘El amor’, ‘Quítame a ese hombre’, entre otros temas que son parte de un gran repertorio que componen el legado musical de esta cantante.

Además la diva puertorriqueña se ha adaptado al género urbano grabando junto a artistas como Tito el Bambino con quien cantó ‘El Amor’; con Arcángel grabó ‘Esclavo del Reloj’ e hizo un dueto con Ivy Queen para cantar ‘Mala’.

“Siempre hay que apostar a lo nuevo porque esa es la expresión de los de los artistas nuevos que vienen saliendo. Lo único que yo diría es que algunos deberían de cambiar algunas letras de sus canciones. Pero hay muchos que están haciendo muchas cosas hermosas buena música”, aseguró.

Finalizamos la entrevista preguntando si grabaría alguna canción con Bad Bunny el cantante puertorriqueño más popular en este momento y ella contestó:

“Depende de qué tipo de música y letra. Porque a mi me gusta dejar grabado algo positivo y así sería con él, como con cualquier otro cantante con el que he participado”, aseveró.

Los boletos para “Amores de siempre” en Orlando ya están disponibles en: https://www.tickets-center.com/

