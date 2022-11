Anuncian los finalistas de los Premios Don Quijote 2022

Redes sociales

La emoción aumenta para la 25 entrega de los Premios Don Quijote cuando la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando (HCCMO por sus siglas en inglés) y Prospera revelaron a los finalistas de cuatro categorías, junto con los ganadores de los premios Campeón de la Comunidad Hispana y Homenaje a la Trayectoria de Vida de este año durante una conferencia de prensa en el Museo de Arte de Orlando, patrocinada por Walt Disney World Resort y Wells Fargo.

Los Premios Don Quijote reconocen a empresas e individuos comprometidos con la excelencia y el desarrollo de la comunidad hispana de la Florida Central.

El ganador o la ganadora de cada categoría será anunciado en la celebración de 25 años de los Premios Don Quijote el sábado, 10 de diciembre de 2022, en el World Showplace Pavilion de Epcot.

Esta celebración de premios será desde las 6:00pm hasta la medianoche.

Los finalistas de los Premios Don Quijote de 2022 son:

Empresa hispana del año, cinco años o menos:

Guacamole Mexican Grill, Inc, representado por sus dueños, Diego Rojas y Gustavo Aristizabal

Samantha’s Walls, LLC, representado por su dueña Samantha Senf

Unik Title, LCC, representado por su dueña Lynette Quiñones

Empresa hispana del año, más de cinco años:

Competitive Edge Partners & Consulting, representado por su dueña, Debbie Rodríguez

Lim Law, PA, representado por su dueño Henry Lim

SkyBuilders USA, representado por sus dueños, Marcela Restrepo and Juan Vélez

Profesional del año:

Dra. Adriana Cadilla, Médico de Enfermedades Infecciosas en Nemours Children’s Hospital

Migdalia Figueroa, Presidente and Gerente General de Telemundo Orlando en NBCUniversal Telemundo Enterprises

Luis Nieves-Ruiz, Director de Desarrollo Económico en East Central Florida Regional Planning Council

Premio a la excelencia:

Josephine Balzac Arroyo, Esq., Profesora Asistente de Emprendimiento Social en Rollins College

Former State Representative Bob Cortes, Administrador de Asuntos Gubernamentales para el Alguacil del Condado Seminole

Carlos Torres, Comandante de la División de Patrulla Uniformada de la Oficina del Alguacil del Condado Orange

Los ganadores de los premios de Campeón de la Comunidad Hispana y Homenaje a la Trayectoria de Vida son nominados y elegidos por el comité de selección de los Premios Don Quijote.

Campeón de la Comunidad Hispana se le otorga a una persona no hispana que ha sido ejemplar en su apoyo al progreso de la comunidad hispana en la Florida Central.

El ganador de este premio es el dr. Michael Burkett, presidente de Florida Technical College (FTC), una de las escuelas de comercio más grandes de la Florida con siete sedes en todo el estado y su escuela hermana Dave School, clasificada como una de las las mejores escuelas del estado en animación, efectos visuales y diseño de juegos.

Homenaje a la Trayectoria de Vida

Modesto Alcalá, Vicepresidente del Desarrollo Global y Placemaking para Universal Orlando Resort.

Durante más de tres décadas, Modesto ha sido un catalizador en la industria de la hospitalidad y restaurantes a nivel mundial.

Su impacto nacional comenzó cuando formó parte de la ideación y el desarrollo del negocio de 600 cafeterías en Barnes & Noble, la cual incluía una asociación con Starbucks.

En 2012, se unió a Universal Parks and Resorts.

Como alto ejecutivo en la empresa, lidera los esfuerzos para establecer nuevos programas de diversidad de proveedores para ayudar a las medianas y pequeñas empresas minoritarias a obtener más acceso a contratos con dicha compañía.

Los Premios Don Quijote son posibles gracias al apoyo de Walt Disney World Resort, Wells Fargo, AdventHealth, Bank of America, Universal Orlando Resort, PNC, 1st SOS Staffing, Florida Blue, Orlando Health, OUC- The Reliable One Travel & Leisure, Cypress Bank and Trust, Orlando Magic, JPMorgan Chase, 26Health, University of Central Florida, iHeart Media, Telemundo 31, Florida National News, La Prensa Newspaper, El Osceola Star, Univision Orlando y El Nuevo Zol 95.3 FM, entre otros. Para obtener más información sobre los Premios Don Quijote, visite www.donquijoteawards.com.

