Los Astros de Houston ganan la Serie Mundial de 2022, esto ante un partido contra los Phillies de Philadelphia.

Los Astros de Houston consiguieron su segundo título de la serie mundial al ganar el sexto partido de la serie mundial de 2022 por 4-1 a los Phillies de Philadelphia.

Este es el segundo título mundial de los Astros en seis años y la victoria es el primer título de serie mundial para su entrenador Dusty Baker como manager.

The Houston Astros are 2022 World Champions! 🏆 pic.twitter.com/E0K9WNmKCH

Lo que sucedió en el partido es que Yordan Álvarez conectó un home run en la sexta entrada para dar a Houston una ventaja de 3-1 que nunca abandonaron. El novato Jeremy Pena se llevó a casa el premio de MVP de la Serie Mundial después de ganar el MVP de la ALCS en la serie anterior.

Álvarez dijo después del partido que la sensación de llegar a las bases fue increíble.

Los fanáticos en la multitud de casi 43.000 personas entraron en frenesí en el Minute Maid Park de Houston.

El equipo ya lo ganó todo en 2017 y volvió a los Fall Classics de 2019 y 2021. Sin embargo, los Astros perdieron ante los Washington Nationals y los Atlanta Braves, respectivamente.

En 2017, se convirtieron en uno de los equipos más queridos de la liga, ya que pasaron de ser un equipo perenne de 100 derrotas a tomar la liga por sorpresa. Ganando 101 partidos, teniendo al MVP en José Altuve y reforzando un núcleo joven y brillante que parecía que iba a contender en los próximos años.

El mánager de los Astros, Dusty Baker, dice que sabía que “el título estaba al alcance de la mano” cuando Álvarez hizo su hit ganador del juego.

Los Astros ganaron 106 partidos durante la temporada regular y completaron la postemporada perdiendo solo dos partidos.

Comenzaron la postemporada ganando a los Seattle Mariners y a los New York Yankees en sus enfrentamientos de la serie americana, sin perder ningún partido en ninguna de las dos series.

Tras perder el primer partido de la Serie Mundial contra los Phillies en Houston, se recuperaron y ganaron el segundo partido.

Luego perdieron el Juego 3 por 7-0 y en el Juego 4 tuvieron una combinación de no-hitter, la primera combinación de no-hitter en la historia de la postemporada de las Grandes Ligas.

Ganaron el juego 5 en Philadelphia y llevaron el título a casa, a Houston, con la victoria del juego 6 en Minute Maid Park.

Se convirtieron en el primer equipo en conseguir la Serie Mundial en su campo desde los Red Sox de 2013. El desfile de las Series Mundiales que se celebrará el lunes 7 atravesará un tramo de tres millas en el centro de Houston, el doble de la longitud del desfile del campeonato de los Astros en 2017.

Goodnight. 😴

See y’all at the parade tomorrow. pic.twitter.com/MPNDFE7Aea

— Houston Astros (@astros) 7 de noviembre de 2022