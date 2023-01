Ataque suicida deja 28 muertos en Peshawar, Pakistán

Al menos 28 personas murieron y 120 resultaron heridas por una explosión por un ataque suicida en Pakistán.

Hoy lunes sucedió un atentado suicida en una mezquita de Pakistán, causando al menos 28 muertes. Datos dicen que hay alrededor de 150 heridos en la ciudad de Peshawar, cerca de la frontera con Afganistán.

“Estoy aquí en el lugar de los hechos y se están efectuando las tareas de rescate”, dijo Shafiullah Khan. “Más cuerpos están siendo retirados. En este momento nuestra prioridad es salvar a la gente enterrada bajo los escombros”, agregó.

El responsable del atentado perpetró el ataque en el interior de la mezquita, donde la gente estaba rezando el lunes por la mañana, según fuentes policiales. Se teme que el número de muertos aumente, ya que muchos de los heridos se encuentran en estado crítico.

En la mezquita había unas 260 personas en su interior al momento del ataque, y esta se encontraba cerca de un bloque de viviendas de la policía.

Saddique Khan, alto cargo de la policía de Peshawar, declaró que nadie había asumido inmediatamente la autoría del ataque. En el pasado, atentados suicidas similares han sido atribuidos a los talibanes paquistaníes.

Khan dijo que los equipos de rescate están intentando llevar a los heridos a un hospital local.

El impacto de la explosión derrumbó el tejado de la mezquita e hirió a las personas que se encontraban dentro.

En un comunicado, el primer ministro Shahbaz Sharif condenó el atentado y prometió “medidas severas” contra quienes estuvieran detrás del ataque.

La agente de policía Meena Gul, que sobrevivió al atentado, declaró que se encontraba en el interior de la mezquita cuando estalló la bomba. Dijo que pudo oír gritos y llantos tras la explosión de la bomba.

This situation in Pakistan is terrifying. Who is to blame for this now? I’m ashamed to see people still backing all the corrupt. We have the most vital ISI Lumber 1 in the world to see incidents like this still. Open your eyes. This is heartbreaking😔💔#Peshawarblast pic.twitter.com/gNHDeEmNbF

— Salma (@HunzaiSalma) 30 de enero de 2023