Atención chicas solteras

El programa de revista masculino n.° 1 de Florida, “Rock Hard Revue”, celebra el lanzamiento de la tercera película de “Magic Mike”. Además, los chicas asistentes que traigan un boleto de Magic Mike a cualquier espectáculo recibirán una foto gratis del elenco.

Las estrellas de las temporadas 9 y 13 de “America’s Got Talent” rinden homenaje a “Magic Mike’s Last Dance” con un nuevo y mejorado tributo a la película y sorprendente producción en una noche escandalosa.

¿Alguna vez se preguntó cómo sería ver un espectáculo al estilo de “Magic Mike” en la vida real?

Después de impresionar a las audiencias de todo el estado durante más de 10 años con su producción al estilo de Las Vegas, el show de revistas masculino n.º 1 de Florida, “Rock Hard Revue”, inicia el 2023 con una celebración especial:

Se estrena la tercera entrega de la trilogía cinematográfica de Magic Mike: “Magic Mike’s Last Dance”.

Rock Hard Revue sube al escenario semanalmente en Florida Central todos los sábados por la noche en The Dreams Lounge & Bar en Fern Park.

A partir de febrero, el espectáculo contará con un nuevo y mejorado tributo a la película, junto con todos los increíbles números de producción por los que Rock Hard Revue es conocido a lo largo de una noche inolvidable.

Dirigida y coreografiada por David Greenhouse, ex director “Chippendales” en Las Vegas y coreógrafo de “La Bare” de Joe Manganiello en Dallas, Rock Hard Revue es una visita obligada para las chicas celebrar su cumpleaños o una despedidas de soltera y más.

“Magic Mike es un nombre familiar que volvió a poner las revistas masculinas en el mapa”, dice Greenhouse.

“Somos muy afortunados de haber presentado nuestro espectáculo memorable, altamente entretenido y lleno de energía durante más de 10 años, cambiando el juego y estableciendo el estándar en la industria del entretenimiento masculino como la única revista masculina en el área que se presenta regularmente. Con nuestro nuevo y mejorado tributo a Magic Mike que cuenta con una producción de baile y actuación, estamos ansiosos por ofrecer algo nuevo y emocionante para nuestros seguidores de siempre y atraer a nuevos espectadores”, agrega el productor.

Desde su lanzamiento en Orlando en diciembre de 2012, Rock Hard Revue ha crecido rápidamente hasta agotar las entradas de los espectáculos semanales, presentándose en todo el estado y siendo reconocida a nivel nacional como concursante destacada en “America’s Got Talent”.

Además del éxito del programa, los muchachos de Rock Hard Revue también están muy involucrados en la comunidad, ya que se ofrecieron como voluntarios, actuaron y participaron en numerosas organizaciones benéficas, sociales y de la industria, incluidas Making Strides, Walk Now for Autism Speaks, Habitat for Humanity, Children’s Home Society, Southern Women’s Show, Beautiful Bride Expos y muchos más.

No se pierda la celebración “Magic Mike” de Rock Hard Revue todos los sábados por la noche en The Dreams Lounge & Bar ubicado en 8385 S US HWY 1792, Fern Park.

Las puertas abren a las 6:30 p. m.

El espectáculo comienza a las 7 pm.

Los boletos comienzan en $44.

Las opciones de asientos preferenciales, VIP y Premier están disponibles.

Mayores de 18 años.

Para obtener más información sobre Rock Hard Revue y comprar boletos por adelantado, visite www.rockhardrevue.com o llame al 407-347-5035 para hacer una reserva.

