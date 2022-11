‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny nominado a mejor álbum de año en los Grammy

Nominan ‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny a mejor álbum del año en los Grammy, el artista latino compite con Beyoncé, Adele, Kendrick Lamar y Harry Styles.

‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny se convierte en el primer álbum en español en la historia en ganar una nominación a los Grammys como Álbum del Año.

Este martes anunciaron a los nominados de la edición número 65 de los Grammy y el artista boricua Bad Bunny puso el nombre de Puerto Rico en alto una vez más.

El conejo malo fue nominado a una de las categorías más importantes de la premiación: ‘Un Verano Sin Ti’ compite en la categoría de mejor álbum del año junto a otros grandes y reconocidos artistas.

‘Un Verano Sin Ti’ es el primer álbum en español en obtener una nominación dentro de esta categoría. En caso de ganar, el artista pasaría a la historia.

Entre los álbumes nominados para la categoría, se encuentran los siguientes:

Esta no fue la única nominación que recibió Bad Bunny en los Grammy. También compite contra Rauw Alejandro, Daddy Yankee, Farruko y Maluma en la categoría de Mejor álbum de música urbana.

‘Un Verano Sin Ti’ fue el sexto lanzamiento del intérprete boricua y salió en mayo de este año. A pocos meses de su publicación ha sido uno de los discos más exitosos del 2022.

Se convirtió en el primer álbum en llegar al top 10 en países como Holanda, Suiza, Italia y Canadá. Fue el segundo disco en español que encabezó el Billboard 200 y recibió una certificación triple platino por haber vendido 120 mil unidades en Estados Unidos.

Bad Bunny’s ‘Un Verano Sin Ti’ becomes the first Spanish-language album in history to earn a #GRAMMYs nomination for Album of the Year (@sanbenito).

