Bad Bunny puede salvarte la vida, descubre por qué

De acuerdo al American Heart Association, Bad Bunny puede salvar vidas. La canción de “Tití me preguntó”, de su más reciente álbum “Un verano sin ti”, tiene un ritmo de 107 compresiones por minuto, lo cual lo coloca dentro del rango de 100 a 120 compresiones para poder realizar una reanimación cardiopulmonar.

A estas altura, gran parte de los fanáticos conocen el número de controversias que posee el “Conejito Malo”, quien se llama Benito Antonio Martínez Ocasio.

Con su sencillo “Tití me preguntó”, no solo pone a bailar a sus seguidores, sino que también es recomendado para hacer reanimación cardiopulmonar, mejor conocido como “RCP”.

Así lo aseguró la American Heart Association, en una publicación de Twitter. De acuerdo al “post”, la canción tiene alrededor de 107 compensaciones por minuto, colocándose dentro de los límites de 100 a 120 para poder llevar a cabo un RCP.

La publicación original de la organización la podrás ver a continuación:

Bad Bunny’s “Titi Me Pregunto” can help you keep the beat and save a life with Hands-Only CPR. If you see a teen or adult suddenly collapse:

👉 Call 911

👉 Push hard and fast in the center of the chest at a rate of 100-120 beats per minute#CPRwithHeart #HeartMonth @sanbenito pic.twitter.com/0pIt2BFKjd

— American Heart Association (@American_Heart) February 24, 2023