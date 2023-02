Bajo custodia autor de tiroteos en Pine Hills, mueren niña y periodista

La policía de Orange County tiene bajo custodia al autor de los diversos tiroteos en Pine Hills, Keith Melvin Moses, presunto culpable del asesinato de una niña de 9 años, una mujer y un periodista.

Keith Melvin Moses de 19 años, es sospechoso de disparar y matar a una mujer a primera hora del miércoles en Pine Hills, Florida. A lo cual ahora también es sospechoso de disparar y matar a una periodista de Orlando y a una niña de 9 años, y de herir de gravedad a un segundo periodista y a la madre de la niña en una serie de tiroteos en Pine Hills.

La policía está investigando un caso después de que una mujer de unos 20 años fue encontrada muerta a tiros en el Condado de Orange el miércoles por la mañana.

La oficina del sheriff dijo que los oficiales respondieron a la zona de Hialeah Street alrededor de las 11:17 a.m. acerca de un tiroteo. Fue entonces cuando encontraron a una mujer que había recibido un disparo. Fue declarada muerta en la escena.

No se han hecho públicos los detalles del tiroteo, incluido el nombre de la mujer.

Another forensics crew has just arrived at the scene where the @OrangeCoSheriff says multiple people were shot this afternoon. This is the same spot in Pine Hills where a young woman was found shot to death around 11am https://t.co/iTPGhJbDHo pic.twitter.com/uGZAWpEc8I

Se espera que Moses sea acusado de otros cargos con relación a dos tiroteos que ocurrieron posteriormente ese mismo día.

El sheriff del condado de Orange, John Mina, dijo a los periodistas durante una rueda de prensa que un equipo de noticias de Spectrum News 13 que estaba cubriendo el tiroteo de la mañana, fue tiroteado dentro de su vehículo.

El equipo de Spectrum News 13 estaba conformado por 2 periodistas, un fotógrafo y un reportero, Mina declara que recibieron disparos dentro o alrededor de su vehículo

Ambos fueron trasladados al hospital, donde murió el reportero, identificado como Dylan Lyons. El otro miembro del equipo, Jesse Walden, permanece en estado crítico.

Los reporteros estaban dentro de un coche común y corriente, si los veías en la calle no te dabas cuenta de que eran reporteros. No se tiene claro el motivo de esta trágica situación.

Por lo que Keith Melvin Moses ya carga con la muerte de una mujer y un periodista.

Mina declaró que Moses regresó al lugar del tiroteo y después de disparar al equipo de Spectrum News 13 entró en una casa de una calle adyacente. Ahí es donde disparó a una madre y a su hija de nueve años.

El Sheriff Mina declaró acerca de la captura de Keith Melvin Moses:

“Fue detenido y arrestado cerca de esa zona justo después de los dos tiroteos.

Se dio una descripción muy buena, los agentes lo localizaron con exactamente la misma ropa que llevaba durante los tiroteos.

Una vez que lo detuvieron, los detectives de homicidios que estaban familiarizados con él por los casos anteriores dijeron: ‘Sí, es el mismo tipo del homicidio anterior’”.

El sheriff Mina dijo a los periodistas que el sospechoso no ha proporcionado un motivo inmediato para ninguno de los tiroteos.

Jerry Demings declara lo siguiente:

“Nos entristecen los horribles tiroteos en Pine Hills que se han cobrado hoy la vida de víctimas inocentes en el Condado de Orange.

Trabajamos diariamente con nuestras organizaciones de medios de comunicación locales para cubrir las noticias con precisión y es incomprensible que un periodista haya sido asesinado mientras hacía su trabajo y que un niño y una mujer joven también hayan sido asesinados.

Ofrezco mis condolencias a las familias de las víctimas y creo que esto es un toque de clarín para que nuestra comunidad haga más para detener esta locura.

Espero reunirme mañana con los líderes de la comunidad para discutir los próximos pasos en la reducción de la violencia armada para nuestra comunidad.”

This is a tragic and sad day, especially for those in the Orange County community. Hard to put all of this into words right now, but we ask for your prayers for the impacted families and for those that are injured fighting for their lives. https://t.co/zDLLX29jU1

— Florida Sheriffs Association (@FLSheriffs) 23 de febrero de 2023