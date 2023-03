Ganar fama con Bajos Instintos, me llevó a perder a mi hijo: Sharon Stone.

Comparte en:

Para Sharon Stone, Bajos Instintos fue un parteaguas en su carrera. No obstante, la misma película que le dio reconocimiento internacional le quitó la custodia de su hijo.

La declaración anterior, fue dada por la propia Sharon Stone al participar en el podcast Table for Two with Bruce Bozzi, donde hablado de lo que trajo consigo el filme de 1992.

La famosa escena, donde expone unos segundos sus partes íntimas al cruzar la pierna, la ha llevado a evitar papeles similares, afirma.

Stone y su entonces esposo Ron Bronstein adoptaron a su hijo, Roan, en 2000. La pareja se divorció en 2004 y la custodia fue otorgada a Bronstein.

¿La razón? A partir de la escena, el juez consideró que la actriz no era apta para educar a su hijo.

“¿Sabes que tu madre hace películas de sexo?” es una de las preguntas incómodas que lanzó el juez a Roan que para entonces tenía cuatro años.

Calificó como “abuso” la determinación del sistema, pues desde su posición de poder determinaron “qué clase de madre era por haber hecho esa película”, relata.

El daño colateral de Bajos Instintos también fue físico

La actriz es actualmente madre de tres jóvenes, Roan de 22 años, Laird, de 17 y Quinn, de 16. El tema con su primer hijo, la llevó a enfermar y permanecer hospitalizada.

“Terminé en la Clínica Mayo con latidos cardíacos adicionales en las cavidades superior e inferior de mi corazón”, recuerda con pesar.

Pero esta no es la primera vez que Stone saca a la luz el asunto. El tema había sido tocado durante una entrevista con The Newyorker.

En aquella ocasión, detalló cómo la película Bajos Instintos parecía estar cobrándose con todos los implicados en su realización.

El director, Paul Verhoeven se rompió el seno paranasal y no podía dejar de sangrar por la nariz, “había una tremenda presión en ese set”, dijo.

En sus memorias The Beauty of Living Twice, Stone detalla que el rodaje de la escena del interrogatorio le hizo sentirse tan explotada como engañada.

“Después de rodar Bajos Instintos, me llamaron para verla. No a solas con el director, sino con una sala llena de agentes y abogados”, explicó Stone.

La escena en Bajos instintos también fue vergonzosa para ella

De estos, acota, la mayoría no tenían nada que ver con el proyecto.

Precisó que así fue como vio por primera vez la imagen de su vagina, luego de que le dijeran:

“No podemos ver nada, solo necesitamos que te quites las bragas, que ya el blanco refleja la luz, así que sabemos que llevas bragas”, manifestaron los agentes.

Ahora, 31 años después del estreno del filme Bajos Instintos, Stone sugiere que el público no debería dejarse llevar por el papel que un actor interpreta.

“El tipo que interpretó a Jeffery Dahmer, nadie piensa que es una persona que se come a la gente”, dijo.

En cambio, la audiencia lo encuentra brillante, pues “lo convierte en una persona muy compleja que interpretó un papel increíblemente difícil”, explica.