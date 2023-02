Banksy llega a los sellos postales de Ucrania

Comparte en:

Extraídos del mural del artista callejero Banksy, Ucrania ha lanzado sellos postales que muestran a un probable Vladimir Putin, sometido por un niño judoca.



Las estampillas, que salen a la luz tras un año del estallido de la guerra en Ucrania, corresponden al muro de una casa en Borodyanka.



La morada, reducida a ruinas, fue derribada a causa de los bombardeos que el ejército ruso depositó en esta ciudad localizada cerca de Kiev.



Por si el parecido físico no fuera suficiente, un mensaje contundente dirigido al líder ruso acompaña al sello.



Escrito en cirílico, “FCK PTN” resulta no ser tan críptico para deducir que significa: “Fuck Putin”.

Putin, acabado por un niño resiliente



Pero no solo el artista y el servicio postal han declarado su enojo con Putin, también la Federación internacional de Judo dejó claro su desdén.



Al comenzar la guerra, la agrupación suspendió al mandatario –con cinturón negro en el arte marcial- de su cargo como presidente honorario y embajador.



Para sus ciudadanos la obra de Banksy es una alegoría de la resistencia a la guerra en Ucrania.





“Así es esta guerra. Es un niño pequeño contra un anciano que ha sido derrotado, ya está derrotado”, dijo un ciudadano ucraniano a DW.



Al menos otros dos murales del artista han sido vistos en la zona, y ningún vocero ha informado su postura acerca de las estampillas.



Por lo pronto, personal del servicio postal muestra agradecimiento con el artista y considera que el mural es un retrato fiel del sentimiento actual.



“Creíamos que este sello exacto, esta pintura exacta sería la mejor representación de cómo cada ucraniano se siente acerca de nuestro enemigo”, dijo Ihor Smilianskyi, jefe del servicio postal, compartió Reuters.





¿Quién es Banksy?





Poco se sabe con exactitud, su rostro es aún desconocido pero se dice que nació en Bristol, Inglaterra, el 28 de julio de 1974.



Todas sus obras se han concebido en las calles del mundo, teniendo lugar en ciudades significativas por sus conflictos políticos, bélicos o que viven en la marginalidad.



A estas, se suman ciudades que en contraste, parecen resplandecientes como Londres, París, o San Francisco; pero que igualmente albergan una sociedad en decadencia.



Banksy también ha criticado a la monarquía, al capitalismo e incluso a Disneyland, creando un símil de parque al que llamó “Dismaland”.



Su arte, donde impera la técnica de esténcil, comenzó a popularizarse en la década de 1990, dejando clara su postura antibelicista.





“Los mayores crímenes del mundo no son cometidos por las personas que violan la reglas, sino por las personas que las siguen. Son los individuos que siguen órdenes quienes sueltan las bombas y masacran aldeas”.



Banksy





Presencia en Florida

A inicios del año pasado, un grupo de curadores presentó “The Art of Banksy: Without Limits Miami”, en nuestro estado.



La exhibición -no aprobada por el artista-, brindó un acercamiento a las piezas más representativas por medio de una instalación inmersiva.



Al momento de desembarcar en Miami, la exposición acumulaba más de 1,2 millones de espectadores en su edición anterior.



Durante la muestra, se presentaron más de 155 obras que recogen el trabajo del artista, fotografías, esculturas, murales y piezas en video.



Esta retrospectiva, desplegó esténciles que datan de inicios de la década de 1990, hasta lo último que realizó –2021 para entonces-.