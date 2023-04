Dan la bienvenida oficial a los cónsules de República Dominicana y Colombia

Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, fue el convocante para darle la bienvenida a sus homólogos cónsules de Colombia, Rafael Ricardo Orozco García y el de República Dominicana, Francisco Holi Matos, quienes recientemente llegaron a sus oficinas diplomáticas localizadas en Orlando.

Con el cónsul dominicano se agrega otro consulado oficial para servir a la creciente comunidad latinoamericana del área de Florida Central.

Ya estaba establecido el de Colombia, que tiene nuevo cónsul; el de Haití y Brasil que tienen sedes físicas y cónsules oficiales nombrados por los gobiernos de esos países, para formar cinco consulados oficiales en Orlando.

También hay representantes de otros países como Francia y España que son cargos honorarios.

“Estoy emocionado de poder llenar esta casa de sabor dominicano y colombiano. He tenido el privilegio de visitar ambos países, pero donde mejor he conocido a Colombia y República Dominicana ha sido aquí en Orlando”, comentó el anfitrión mexicano.

Sabines se ha involucrado activamente con las comunidades locales como Tertulia 4 Gatos que fue fundada por la colombiana María Emma Fernández. A través de este grupo se ha difundido el arte, la música, la escritura y varias iniciativas para conservar el idioma español entre los grupos y jóvenes del área.

Con apenas cuatro meses de haber llegado el cónsul colombiano admitió que hay desafíos por atender, pero que está dispuesto a desarrollar labores eficientes para servirles a los colombianos. “Vamos a hacer el mayor esfuerzo. Nos hemos reunido con diferentes asociaciones y organizaciones para seguir con esta hermandad con los países latinoamericanos”, comentó el colombiano.

Según el Censo de EE, UU se estima que para el 2023 en Florida hay 259,779 residentes de origen dominicano; 691,000 colombianos y 763,000 mexicanos.

“Somos más fuertes cuando nos unimos. Esta oportunidad que nos da Juan de encontrarnos, es para conocer a todas las comunidades latinoamericanas y que podamos apoyarnos unos a otros. Aquí la comunidad dominicana se hace presente. Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. Al presidente Luis Abinader que me designó. En el caso mío no no soy un diplomático de carrera, estudié economía y derecho, pero tengo la esperanza de agotar una agenda que no solo sirva a la comunidad dominicana sino a todos ustedes”. expresó Holi Matos.