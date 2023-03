Billie Eilish repondrá hoy concierto en Ciudad de México

Comparte en:

La cantante Billie Eilish, ofrecerá hoy el concierto que tuvo que suspender ayer por la tormenta que cayó sobre la Ciudad de México.





Este concierto, está programado para las 19:00h (GMT-6) y será en atención de todos los fans afectados, así lo informó el equipo de Billie Eilish, Ocesa y Ticketmaster.

🚨 INFORMACIÓN IMPORTANTE para quienes cuenten con boletos para el concierto de 🎤 @billieeilish en el #ForoSol 👇 pic.twitter.com/i53MiQ5bYp — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) March 30, 2023



El espectáculo estaba programado para ocurrir a las 20:30h, pero las lluvias que iniciaron alrededor de las 18:00h, no cesaban y retrasaron la aparición de la angelina.



Cuando la cantante salió al escenario, los asistentes al Foro Sol pensaron que se llevaría a cabo el show, sin embargo solo tocó cinco canciones en acústico y se retiró.



Además de la suspensión del espectáculo, el Foro registró inundaciones severas en su plancha, así como ríos desbordados que impidieron a los asistentes retirarse a tiempo.



La tormenta eléctrica que precedió a los hechos, ya había retrasado la llegada de los asistentes, quienes informaron a medios locales, que los alrededores eran un caos.





Qué dice el comunicado y cómo hacer válida la reposición



Ante la angustia de los cerca de 60 000 asistentes afectados, la organizadora Ocesa, emitió un comunicado mediante sus redes sociales oficiales explicando:



“El concierto reprogramado de Billie Eilish se realizará hoy mismo jueves 30 de marzo en el Foro Sol a las 7:00 PM”, indica la compañía de entretenimiento.



Y precisa que la cantante agradece a los fans que la acompañaron bajo la lluvia de la ciudad de México, tal como expresó ella misma ayer ante los asistentes.



A manera de prevención, explicaron que las puertas del inmueble se abrirán a partir de las 16:00h, añadiendo que los boletos adquiridos para el show de ayer serán validos para hoy.



Explicaron que si los boletos se mojaron y quedaron ilegibles, los fans recibirán orientación contactando con Ticketmaster a través de la cuenta de Twitter @ServicioTM.



Otra alternativa será desde el botón de Ayuda dentro de la cuenta de cada usuario en Ticketmaster.com.mx.





Asistentes comparten su travesía para escuchar a Billie Eilish

El TikToker con más de 1.7 millones de seguidores, Candres Peredo, transmitió el caótico evento que se vivió al interior del Foro Sol. A pesar de la torrencial lluvia, el creador de contenido detalló que decidió esperar a que cesara la tormenta para poder ver a Eilish.

“Estoy encerrado en un baño en pleno concierto de Billie Eilish”, relató Peredo desde el interior de un sanitario portátil. Entre risas, el TikToker comenta que buscó desesperadamente un baño por más de dos horas, hasta que tuvo la suerte de encontrarse con uno disponible. “Me estaba muriendo, no podía respirar, nunca había aguantado tanto ir al baño. Me dolieron los riñones, los pulmones, los órganos que no sabía que podían doler”, relata.

Los mejores memes de la tormenta durante el concierto de Billie Eilish

#FamiliaRadial, ¿cuántos de ustedes estuvieron en el concierto? 🥲



Aunque la lluvia estuvo fuerte, esas 5 canciones cantadas en acústicas por Billie Eilish mejoró un poco el rato. 😅🥹



🔁 RT si les tocó volver a casa así #billieeilish #Forosol #Meme #lluvia #CDMX pic.twitter.com/Eybx0g0jJ1 — Radial Llantas (@RadialLlantas) March 30, 2023

Aún con la angustia vivida ayer por la noche, miles de usuarios decidieron hacer de la tragedia una comedia, explicando su sentir a través de memes.

Los memes del concierto de Billie Eilish 😂 https://t.co/n06ec2vECA — 🌈TheworstLever (@theworstLever) March 30, 2023

Desde momentos de películas como Parasite, caricaturas como Drown Together, e imágenes del video Happier Than Ever, los asistentes decidieron tomarlo con humor.

Mis ahorros 😭

Mientras la Billie encerrada sin decir nada en el Foro Sol pic.twitter.com/Fj431dwF5U — DEALER (@Vaveloz97) March 30, 2023

Otros, sencillamente dejaron que los videos hablaran por sí solos y mostraron cómo corría el agua a raudales, mientras intentaban resguardarse donde fuera posible.

Lo cierto es que el fandom de Billie Eilish tiene una cita hoy en el Foro Sol en punto de las 19:00h (Hora de la ciudad de México).

Si Tláloc, el dios mexica de la lluvia lo permite, esta noche los fanáticos podrán vivir una verdadera experiencia Happier Than Ever, pero sin tormenta.