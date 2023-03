Brightline ahora es el tren más rápido de Florida

Comparte en:

Brightline, la empresa ferroviaria que ofrece servicio de transporte a pasajeros, ahora es el tren más rápido de Florida. También es una de las que más accidentes fatales reporta, según The Associated Press.

Brightline: el tren más rápido de Florida

Hace unas semanas, Brightline comenzaba con sus pruebas de velocidad, las cuales fueron exitosas. Ahora Brightline es considerado el tren más rápido en Florida.

“Brightline es oficialmente el tren más rápido de Florida y del sureste de Estados Unidos tras alcanzar velocidades de 130 mph”, declaró la empresa en un tweet.

Las pruebas se hicieron entre el Aeropuerto Internacional de Orlando y Cocoa, Florida, y como lo menciona el tweet, el tren alcanzó velocidades de 130 mph.

Las nuevas vías están construidas a lo largo de la autopista Beachline/SR 528, que está vallada y no tiene pasos a nivel.

El plan y las obras para conectar Orlando con el gran sur de Florida están terminadas en un 90%, por lo que ya estamos cerca de poder presenciar un gran logro.

Ahora Brightline va a evaluar la velocidad máxima y realizará las pruebas de seguridad entre Cocoa y el sur de Florida a finales de marzo. La indicación es que los trenes circularán a velocidades más lentas de 110 mph, ya que en ese tramo hay cruces de tráfico a lo largo de la ruta, y tienen que prepararse para los días pesados.

Las pruebas tendrán lugar a lo largo de un tramo de 13 millas de vía a través de Rockledge y Melbourne entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde todos los días. Estas prácticas pueden afectar los próximos viajes y múltiples cruces de ferrocarril.

Pero no te precupes, personal de Brightline estará presente en los cruces cuando hay pruebas activas, te invitamos a estar al pendiente de los canales oficiales de Brightline en todo momento.

Brightline envuelta en otro accidente

La empresa debido a la pandemia, tuvo que cesar sus operaciones, pero, a principios de noviembre de 2021, Brightline abrió sus puertas de nuevo.

El sistema ferroviario, a un mes de su regreso, reporta ya un accidente fatal. El pasado martes 7 de diciembre, uno de los trenes atropelló a un hombre, desafortunadamente, la persona falleció al instante.

La policía no ha querido compartir más detalles acerca del accidente. El conductor del tren alertó al peatón, sin embargo, el hombre no se inmutó al sonido de la bocina, por lo que solo siguió su camino por las vías de North Miami Beach.

La fatal línea de Miami a West Palm Beach de Brightline

Los datos reportan que Brightline, se ha envuelto en más de 30 accidentes fatales desde que operan la nueva línea que va de Miami a West Palm Beach, línea que existe desde 2017.

En todos los accidentes fatales de Brightline, la empresa ha tomado la responsabilidad de todos, dejando absueltos a los conductores, operadores y equipos de apoyo.

The Associated Press, revela que la empresa ferroviaria es una de las que más accidentes fatales tiene (por no decir que la única), a comparación de otras empresas en Estados Unidos.

El examen de registros federales de The Associated Press, nos comparte los siguientes datos: han fallecido más de 1,000 personas por año atropelladas por un tren.

La mayoría de las víctimas que fallecen a causa de trenes, son personas con problemas mentales, suicidas, personas bajo el efecto del alcohol o estupefacientes. La minoría son personas que cruzaron las vías en un intento de ganarle al tren, hay muchas prácticas sencillas para evitar estos accidentes fatales.

Prevención de accidentes en vías de tren

Fijarse por ambos lados antes de cruzar las vías, ya sea en coche o a pie.

Toda hora es la hora del tren, por lo que debe ser muy cuidadoso y no confiarse.

Nunca debe echar carreras con el tren.

Siempre esté atento a sus alrededores, escuche con atención cualquier campana o ruido que provenga del tren.