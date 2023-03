Llega a Universal Parks una versión vegana de su hechizante Butterbeer

Comparte en:

Los visitantes de Universal Parks & Resorts, ya pueden disfrutar de la clásica Butterbeer versión vegana.

La famosa cerveza de mantequilla, ahora está disponible en The Wizarding World of Harry Potter en Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood.

En sus versiones fría y congelada, la nueva oferta sin lactosa presenta el mismo sabor delicioso que la bebida Butterbeer existente y muy popular.

En sus sabores que recuerdan al caramelo y la galleta mantecada, la bebida remata con una versión vegana de la icónica espuma Butterbeer.

¿Dónde puedo encontrar la Butterbeer vegana en Florida?

Los visitantes de Universal Orlando Resort pueden comprar Butterbeer vegana y no láctea en el restaurante Three Broomsticks en Hogsmeade.

Esta también se encuentra en el restaurante Leaky Cauldron en Diagon Alley.

En Mushroom Pie Platter, podrán complementarla con otras opciones de alimentos veganos.

¿Dónde puedo encontrar Butterbeer vegana en California?

Los visitantes de Universal Studios Hollywood pueden comprar la bebida en el pub Hog’s Head además del restaurante Three Broomsticks.

Además, pueden saborear otras opciones de menú vegano durante su visita a las áreas espectacularmente temáticas, que incluyen Irish Stew y Shepherd’s Pasty Pie.

Este último se ubica tanto en Universal Studios Hollywood, como en Universal Orlando Resort.

Comida tradicional británica sin salir de Florida

Si la visita se da en el estado, las posibilidades se duplican, pues la franquicia tiene dos espacios para echar a volar la imaginación y caminar por The Wizarding World of Harry Potter. Una parte se desarrolla en Universal Studios Florida y la otra en Universal’s Islands of Adventure.

The Leaky Cauldron

Conocido también como el Caldero Chorreante, es un pequeño pub y posada de aspecto sucio pero con mucho estilo.

Una vez dentro, los visitantes se encuentran bajo un techo de catedral con vistas a las habitaciones de la posada.

La deliciosa comida tradicional británica que se sirve en su interior, incluye Bangers and Mash, Fisherman’s Pie, Toad in the Hole y Ploughman’s Platter.

Además, se ofrece un menú para niños que ofrece pescado y papas fritas y mucho más.

Este hechizado sitio, se ubica en Diagon Alley, en Universal Studios Florida.

Un vuelo hacia El Bosque Prohibido

Una aventura imperdible, se vive al momento de unirse a Hagrid, alistándose para volar más allá de los terrenos del castillo de Hogwarts.

Esto, es posible a bordo de una extraña montaña rusa que se desliza por donde habitan algunas de las criaturas mágicas más raras del Wizarding World.

La emocionante hazaña, está disponible en Universal’s Islands of Adventure.

Hogwarts Express, el viaje también es una aventura

La diversión empieza al viajar entre King’s Cross Station en el área de Londres de Universal Studios Florida, y Hogsmeade Station en Universal’s Islands of Adventure.

En cada dirección se vive una aventura distinta.

Desde poder caminar por el Andén 9 ¾, hasta poder ver personajes y criaturas de las películas, este viaje en tren es de otro mundo.

Viajar en Hogwarts Express de Parque a Parque

Es importante mencionar que se necesita la entrada Parque a Parque para subir al Hogwarts Express y visitar ambas tierras de The Wizarding World of Harry Potter.

El tren viaja entre Hogsmeade en Universal’s Islands of Adventure y Diagon Alley en Universal Studios Florida.

Un clásico que no pasa de moda: Harry Potter and the Escape from Gringotts

El lema es: “Entrar es casi imposible, salir es aún más difícil”.

Esta travesía lleva a los visitantes por las enormes cavernas subterráneas que los llevan a las profundidades de una atracción multidimensional.

En el camino, son altamente probables los encuentros con Harry, Ron y Hermione.

Después, el desafío será escapar de la furia de los villanos Voldemort y Bellatrix, ademas de troles y otras criaturas que se interpondrán en el camino para regresar a Diagon Alley.

Un hechizante recuerdo de las dos tierras mágicas

Salir de The Wizarding World of Harry Potter sin una varita es casi imposible.

Con un gesto de la muñeca y el conjuro apropiado, las Varitas Interactivas permiten realizar hechizos, y disfrutar de experiencias increíblemente mágicas.

Ya sea a través de Hogsmeade o Diagon Alley. Con la varita mágica, es posible hacer un hechizo y ver cómo la magia se manifiesta.

Es importante mencionar claramente los conjuros mientras se agita la varita mágica. O de lo contrario, el hechizo podría ser un desastre.

Con suficiente práctica, siempre se obtienen resultados extraordinarios.